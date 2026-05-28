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Altavilla Milicia Cronaca Trabia

Paura sulla A19, tir contro il guardrail tra Altavilla Milicia e Trabia

di redazione #Altavilla Milicia #Cronaca #himeraweb.it #incidente #Sicilia #Trabia

Disagi nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Trabia, andando a impattare contro il guardrail.

L’incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione Catania e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare. In pochi minuti si sono formate lunghe code, con rallentamenti che hanno interessato l’intero tratto autostradale coinvolto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale preposto alla gestione della viabilità per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico, consentendo le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.

Al momento non sono state rese note le condizioni dell’autista né l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti intervenuti.

Si raccomanda agli automobilisti diretti verso Catania di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi in attesa del completo ripristino della viabilità.

di redazione

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