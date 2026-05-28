Paura sulla A19, tir contro il guardrail tra Altavilla Milicia e Trabia

Disagi nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Trabia, andando a impattare contro il guardrail.

L’incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione Catania e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare. In pochi minuti si sono formate lunghe code, con rallentamenti che hanno interessato l’intero tratto autostradale coinvolto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale preposto alla gestione della viabilità per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico, consentendo le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.

Al momento non sono state rese note le condizioni dell’autista né l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti intervenuti.

Si raccomanda agli automobilisti diretti verso Catania di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi in attesa del completo ripristino della viabilità.