Perde l’orientamento sulle Madonie, poi la tragedia: turista tedesco muore davanti ai soccorritori

Doveva essere una giornata dedicata al trekking nel cuore del Parco delle Madonie, ma si è trasformata in tragedia. Un turista tedesco di 52 anni, David Shalk, ha perso la vita dopo essere precipitato da una parete rocciosa in contrada Gallefina, un’area montana situata al confine tra i territori comunali di Gratteri e Isnello, nel Palermitano.

L’uomo stava percorrendo uno dei sentieri dell’area quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe smarrito l’orientamento. Resosi conto di trovarsi in difficoltà, è riuscito a contattare i soccorsi, fornendo la propria posizione e chiedendo aiuto.

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, supportate dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’elisoccorso. Le ricerche si sono concentrate nella zona indicata dall’escursionista, caratterizzata da pareti rocciose, canaloni e tratti particolarmente impervi, dove le operazioni di recupero richiedono particolare cautela.

La caduta durante l’attesa dei soccorsi

Mentre i tecnici stavano raggiungendo l’escursionista, si è verificato il drammatico incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, il cinquantaduenne avrebbe perso l’equilibrio in prossimità di un costone roccioso, precipitando nel vuoto per circa 50 metri.

Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e coordinato le operazioni di recupero della salma.

La zona di Gallefina meta di numerosi escursionisti

La contrada Gallefina ricade nel comprensorio montano delle Madonie, un’area naturalistica tra le più frequentate della Sicilia dagli appassionati di trekking ed escursionismo. I percorsi attraversano ambienti di grande valore paesaggistico e naturalistico, ma in alcuni punti presentano pareti rocciose, forti dislivelli e passaggi esposti che richiedono esperienza, adeguata preparazione e particolare prudenza.

L’incidente riporta l’attenzione sull’importanza di affrontare le escursioni in montagna con un’attenta pianificazione dell’itinerario, equipaggiamento adeguato e, soprattutto nei percorsi più impegnativi, evitando di affrontare da soli sentieri poco conosciuti. In questo caso, nonostante la tempestiva richiesta di aiuto e il rapido intervento delle squadre specializzate, il recupero non è stato sufficiente a evitare il tragico epilogo.