Prima la rissa, poi gli spari: escalation di violenza alla Fiera di Palermo

Attimi di paura nella notte in via Don Minzoni, nella zona della Fiera a Palermo, all’interno di un complesso di edilizia popolare. Una violenta lite tra sei o sette persone sarebbe degenerata, a distanza di alcune ore, in una sparatoria. Fortunatamente non si registrano feriti, ma alcuni proiettili hanno colpito le verande di abitazioni e danneggiato una Fiat 500 parcheggiata nel cortile.

Secondo una prima ricostruzione, la serata era iniziata con uno scontro acceso tra più individui. La situazione sembrava essersi placata, ma successivamente uno dei coinvolti sarebbe tornato sul posto armato, aprendo il fuoco. Restano ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’episodio.

Sul luogo sono intervenuti inizialmente gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale. Le indagini sono state poi affidate alla squadra mobile, che ha già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e raccolto le testimonianze di alcuni residenti. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi balistici per risalire all’arma utilizzata.