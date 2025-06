Pro Loco Termini Imerese, gli ex Presidenti:”Buttare in “caciara” per non rispondere del proprio operato è tipico di chi ha la coda di paglia”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa da parte degli ex presidenti dell’associazione turistica Pro Loco Termini Imerese in risposta alle dichiarazioni di ieri dell’attuale Presidente, Roberta Ferrara. (Clicca qui per approfondire).

Il comunicato

Buttare in “caciara” per non rispondere del proprio operato è tipico di chi ha la coda di paglia ed è in malafede.

Dispiace dover leggere, dalla “già presidente” della Pro Loco sig.ra Ferrara, dichiarazioni fuorvianti e prive di qualsiasi logica con l’intento di scaricare le proprie responsabilità, relative al decreto assessoriale, su soggetti che l’hanno preceduta fra mille difficoltà e con grande amore verso la storica associazione termitana.

Dispiace dover constatare che la sig.ra Ferrara parli di associazione “già morta”, quando ella stessa, a far data 2019, ne è stata socia componente del cda e segretaria ancor prima che presidente. Periodo nel quale avrebbe avuto il dovere e ha avuto la possibilità di visionare tutta la documentazione.

Fa specie, pertanto, che una segretaria consapevole delle difficoltà (A DETTA SUA) in cui versava la Pro Loco si sia fatta carico della presidenza con entusiasmo e felicità (altro che dubbi e titubanze).

A marzo del 2022, quando la stessa venne eletta presidente, i conti della Pro Loco erano in attivo (ciò è facilmente riscontrabile dagli estratti conto bancari ai quali ancora oggi si può accedere), inoltre si era in attesa di un contributo statale, richiesto dal precedente CDA, ottenuto grazie alla collaborazione con l’UNPLI alla quale l’associazione era iscritta.

Naturalmente non ci sottraiamo al fatto che in capo alla Pro Loco a partire dal 2019 (a seguito del carnevale) pendeva una multa di circa 3000,00 €, allora combinata dalla polizia municipale per un ritardo di comunicazione scia, ma l’avanzamento di bilancio e il contributo in arrivo avrebbero sanato il tutto lasciando comunque i conti in attivo.

Per ciò che concerne le attuali richieste dell’assessorato regionale, nello specifico del dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo, per via delle quali è scaturita la cancellazioni dall’albo delle Pro Loco, non capiamo il nesso con i CDA precedenti che sino al marzo del 2022 avevano inoltrato la documentazione richiesta annualmente e gli adempimenti ad essa correlati (bilancio consuntivo, bilancio

preventivo, verbali cda, verbali assemblea soci etc. etc.) in modo costante ed entro le date previste.

Quanto fin qui detto è facilmente reperibile e riscontrabile anche nelle carte inviate al dipartimento del turismo regionale che ha proceduto alla cancellazione della storica associazione dal relativo albo.

Orbene, per quanto sopra, chiediamo alla sig.ra Ferrara cosa intende dire nel suo comunicato con: “ho riscontrato un’associazione in agonia già da diversi anni, anche con le precedenti gestioni[…]” e cosa la spinge a parlare di “attacco politico ad un anno dalle elezioni” visto che i dipartimenti non procedono per partito preso.

Naturalmentei restiamo in attesa delle eventuali spiegazioni che la presidente vorrà darci e, qualora volesse, a disposizione per un confronto, anche pubblico, in qualsiasi sede lei ritenga opportuna.

Per quanto ci riguarda ci rimboccheremo le maniche per non lasciare che un patrimonio come la Pro Loco di Termini Imerese si estingua e per questo ci appelliamo alla buona volontà dei cittadini termitani.

F.to

Dario Turturici

Sergio Monachello

Altri…