Proseguono i lavori per il nuovo porto turistico di Termini Imerese. Nonostante lo scetticismo di molti cittadini, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maria Terranova, non si lascia abbattere e proprio nella giornata di ieri ha divulgato un video dove si mostrano i lavori della nuova area del porto turistico di Termini Imerese.

Lavori spesso invisibili dalla città, ma che proseguono spediti con tre cantieri aperti per garantire la realizzazione di una nuova opportunità turistica per la città.

Di seguito il video che mostra l’avanzamento dei lavori e una galleria fotografica con i render di come diventerà la nuova area in via di espansione.

Il commento dell’assessore Preti

Si lavora senza sosta per la realizzazione del Marina di Termini Imerese.

Non uno ma ben tre cantieri per la realizzazione di un porto turistico all’altezza della storia della nostra meravigliosa Città: grande, accogliente, dotato dei migliori servizi e con una serie di edifici creati per ospitare ristoranti, bar, negozi commerciali. Anche la pesca avrà il suo edificio dedicato e spazi in banchina sicuri. Vi sarà spazio per piccole imbarcazioni da diporto ma anche per maxi yacht e finanche per una nave da crociera.

Il commento dell’assessore Di Maio

Da tanti, troppi, mesi, anzi anni, ci siamo sentiti dire, da chi ha distrutto questa città, che avevamo preso in giro i cittadini presentando un cartone animato.

C’è un vecchio detto siciliano che recita “Omu ri mala cuscienza, comu opera pensa”.

E così, proprio perché tutti noi termitani siamo stati abituati in questi anni ad essere presi in giro da questi stessi soggetti che parlavano ma mai facevano, addirittura attaccando alcuni loro stessi colleghi di opposizione che hanno permesso assieme a noi tutto ciò, abbiamo capito che non dovevamo parlare e rispondere perché sarebbe stato tempo inutile, da dedicare al lavoro per questa città ed al suo futuro.

L’unica risposta doveva essere il lavoro che poteva essere toccato con mano e con gli occhi… ricordate San Tommaso?

Quando vi sentirete ridire ancora e ancora “potto commecciale”, ricordategli che il “potto commecciale” è quello che hanno permesso loro e i loro predecessori da cui prendono ordini.

A noi bastano i fatti, a loro lasciamo le loro solite parole, false.

Buona visione Cittadini e Città di Termini Imerese.

Il video

I render progettuali

