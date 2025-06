Questione Pro Loco Termini Imerese, la replica del Presidente Ferrara:”La Pro Loco non è morta con me, era già morta in passato”

In seguito alla notizia pubblicata oggi sulla revoca della “Pro Loco Termini Imerese” dall’albo regionale delle Pro Loco in Sicilia, riceviamo e pubblichiamo la replica della Presidentessa Roberta Ferrara.

“Innanzitutto, ci tengo a sottolineare come la mia elezione, nel lontano marzo 2022 è stata voluta per gestire al meglio la madre di tutte le associazioni: la Pro Loco di Termini Imerese.

Nonostante la mia titubanza iniziale data dalla consapevolezza di avere delle esperienze pregresse, ma non con una realtà così grande ed importante, accettai prendendomi tutti gli oneri e onori.

L’incompentenza citata nel post originale pubblicato su un noto gruppo di Termini Imerese, dunque, credo derivi proprio da chi ha voluto fortemente dare in gestione una realtà come la Pro Loco ad una persona con delle esperienze tali da non essere paragonabili all’importanza e all’impegno che questa realtà prevede.

Va detto che, secondo il mio parere personale, credo che sia facile provare a distruggere una persona ad un anno dalle elezioni comunali; un dubbio mi sorge spontaneo: l’attacco pubblico sui social è dovuto all’interesse associativo o elettorale?

Nel corso degli anni ho continuato a lavorare per il bene dell’associazione, valorizzandola e aprendola a nuove realtà: promuovendo anche l’incontro con altre associazioni e nuove collaborazioni.

Nonostante questo, però va sottolineato come la mia presidenza non è stata mai del tutto sostenuta. Senza mai fare un passo indietro, ma spendendomi in prima persona.

Sin dall’inizio della mia carica ho riscontrato un’associazione in agonia già da diversi anni, anche con le precedenti gestioni, ma questo non mi ha fermata. Nel tempo, infatti, ho cercato di risolvere anche tutte quelle questioni e problematiche ereditate dalle gestioni precedenti.

Nonostante questo, non ho mai bloccato l’attività associativa, e come precedentemente citato ho mantenuto attiva la Pro Loco, accogliendo tutti organizzando eventi per la città: l’ultima manifestazione alla quale la Pro Loco Termini Imerese ha partecipato è il Carnevale Termitano, dove per il terzo anno consecutivo ha sfilato un carro allegorico realizzato da un gruppo di giovani ragazzi che la sottoscritta è riuscita a portare alla Pro Loco.

Non solo Carnevale, negli anni si sono susseguiti eventi come la “Sagra della Favazza” e “Dolce Termini”, “Il Natale dei Tesori”, “Place Food Fest”, “Christmas shopping” e tanti tanti altri… Ma evidentemente qualcuno soffre di memoria a breve termine.

In seguito agli attacchi ricevuti, credo fortemente che chi attacca dovrebbe farsi un esame di coscienza. La Pro Loco di Termini Imerese infatti, non è morta con la presidenza di Roberta Ferrara, ma era già morta da tempo. Io ho solo cercato di tenerla in vita.

In ogni caso, io in quanto attuale presidente sto cercando in tutti i modi di risolvere tutti i problemi ereditati dal passato e successivamente sarò pronta a dimettermi, dato che già da tempo valuto di dare le dimissioni dal mio ruolo.

Se non l’ho ancora fatto è solo perchè tengo fortemente a questa realtà e a risolvere tutti i problemi”.