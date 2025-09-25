Notizie
Ragusa, il colloquio-trappola finisce in orrore: 28enne violentata da un uomo già noto per abusi

di redazione #abusi sessuali #Cronaca #Sicilia #Violenza sulle donne

La promessa di un lavoro, la speranza di un futuro, la fiducia riposta in un annuncio online. Tutto si è spezzato in pochi minuti, trasformandosi in un incubo che ha marchiato per sempre l’anima di una giovane donna di 28 anni di Ragusa. Dietro a un’offerta apparentemente innocua – un posto come addetta alle pulizie per appartamenti turistici – si nascondeva invece una trappola predatoria.

La ragazza si era presentata a quello che credeva essere un colloquio conoscitivo. Ad attenderla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non un datore di lavoro ma un 58enne ragusano con precedenti per reati simili. L’uomo, approfittando della situazione, l’avrebbe aggredita e costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Una violenza brutale, pianificata e consumata nel silenzio, che ha fatto emergere l’ombra di un predatore seriale.

A spezzare la catena dell’omertà è stato il dolore stesso della vittima. Distrutta dal trauma, caduta in uno stato di prostrazione e segnata da gesti autolesionistici, la giovane ha trovato la forza di confidarsi con il proprio medico curante e con un familiare. Da quel racconto soffocato dalle lacrime è partita l’inchiesta dei Carabinieri della stazione di Ibla.

Gli investigatori, con estrema cautela, hanno ricostruito i fatti e raccolto riscontri fondamentali, tra cui le certificazioni mediche che attestavano il trauma subito. Un quadro probatorio solido che ha convinto il Giudice per le Indagini Preliminari ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è ora accusato di violenza sessuale aggravata.

Ma l’inchiesta non si ferma qui. La Procura vuole capire se la vittima sia stata l’unica a cadere nella rete dell’uomo o se altre donne, attratte da annunci analoghi, possano essere state ingannate e aggredite nello stesso modo.

Il caso apre uno squarcio inquietante sulla vulnerabilità di chi cerca lavoro, spesso attraverso piattaforme online poco controllate. Un terreno fertile per chi, approfittando della fragilità e del bisogno, tende tranelli che si trasformano in abusi.

Dietro i numeri e le procedure giudiziarie resta il volto di una giovane donna che ha visto la sua speranza trasformarsi in orrore. Una ferita che chiede giustizia, ma che solleva anche domande più ampie: quante altre trappole simili si nascondono dietro la facciata innocua di un annuncio di lavoro?

