Rapina choc in via Roma: commerciante preso a calci, arrestato un quindicenne

Due arresti in poche ore a Palermo: un quindicenne avrebbe aggredito e rapinato un commerciante, mentre un uomo è stato bloccato dopo un furto in profumeria. Indagini in corso per altri episodi.

Nuova ondata di controlli e arresti a Palermo, dove la polizia ha fermato un quindicenne accusato di rapina ai danni di un commerciante in via Roma. Secondo le ricostruzioni, il minorenne, insieme ad altri due complici ancora da identificare, avrebbe accerchiato, minacciato e poi picchiato la vittima con calci e pugni, portandogli via anche il cellulare.

Il giovane è stato individuato dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale in via Rue Formaggi, a Ballarò, grazie alla descrizione dettagliata fornita dal commerciante aggredito. Sono in corso le indagini per rintracciare gli altri due responsabili.

Inseguito dopo il furto: arrestato a piazza Verdi

In un altro intervento, le pattuglie in moto “Nibbio” hanno arrestato un uomo nei pressi di piazza Verdi. Gli agenti, durante un controllo del territorio, hanno notato una donna che inseguiva un uomo gridando “al ladro, fermatelo!”. Immediato l’intervento: i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo.

La donna, dipendente di una profumeria, ha raccontato che l’uomo aveva appena rubato una costosa confezione di profumo Dior dal negozio. Il ladro, un 41enne della provincia di Agrigento, era già sottoposto al divieto di dimora a Palermo. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina impropria, mentre il profumo è stato restituito alla responsabile del punto vendita.

Indagini in corso su altre rapine

Entrambi gli arresti – quello del minorenne e quello del 41enne – sono stati convalidati dal gip del tribunale di Palermo. Intanto la polizia sta portando avanti le indagini per risalire agli autori di altre rapine in città, tra cui l’aggressione e la rapina ai danni di una coppia di turisti canadesi, avvenuta nei giorni scorsi.