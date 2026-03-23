Referendum 2026, urne aperte : tutto quello che c’è da sapere per votare

Sono ufficialmente aperte le urne per il referendum di oggi. Milioni di cittadini sono chiamati a esprimere il proprio voto su un tema di grande rilevanza, esercitando uno dei diritti fondamentali della democrazia.

Si vota dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 . Possono recarsi alle urne tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune, muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile richiederne una nuova presso l’ufficio elettorale comunale, anche nella giornata di oggi.

Il referendum prevede una risposta semplice: “Sì” o “No”. Il significato del voto dipende dal quesito specifico: votando “Sì” si approva la proposta oggetto del referendum, mentre con il “No” la si respinge.

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Cosa prevede la riforma

Il punto centrale della riforma è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM). Attualmente appartengono allo stesso ordine e possono passare da un ruolo all’altro durante la carriera. Con la riforma, invece, le due funzioni verrebbero nettamente distinte.

Un’altra novità riguarda il sistema di autogoverno della magistratura. Oggi esiste un unico Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); la riforma prevede la creazione di due organi separati, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.

Il testo introduce inoltre modifiche al sistema disciplinare e cambia le modalità di selezione di alcuni membri degli organi di autogoverno, prevedendo anche forme di sorteggio.

Cosa significa votare SÌ o NO

Votare SÌ significa approvare la riforma e quindi introdurre questi cambiamenti nel sistema giudiziario.

Votare NO significa respingere la riforma e mantenere l’attuale organizzazione della magistratura.

Le ragioni del dibattito

Il referendum ha acceso un ampio confronto.

Secondo i sostenitori del SÌ, la separazione delle carriere garantirebbe maggiore imparzialità tra chi accusa e chi giudica, rendendo il sistema più trasparente.

Chi invita a votare NO teme invece che le modifiche possano ridurre l’indipendenza della magistratura e aumentare il rischio di interferenze esterne.

Una scelta informata

Il voto riguarda un tema complesso ma centrale per il funzionamento dello Stato di diritto. Per questo è importante che ogni cittadino si informi, valuti le diverse posizioni e partecipi consapevolmente alla consultazione.

A differenza dei referendum abrogativi tradizionali, questa consultazione non prevede il quorum: il risultato sarà quindi valido indipendentemente dal numero di votanti. Questo significa che l’esito sarà determinato semplicemente dalla maggioranza dei voti espressi.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. I primi risultati sono attesi in serata, mentre quelli definitivi arriveranno nelle ore successive.

Le autorità invitano i cittadini a recarsi ai seggi nel rispetto delle regole e a partecipare consapevolmente a questo importante momento della vita democratica del Paese.