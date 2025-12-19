Rinnovamento e Sicurezza: Thomas Cassata, il Comandante più Giovane della Sicilia, guida la Casa Circondariale di Termini Imerese

Il Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Termini Imerese ha un nuovo comandante: Thomas Cassata, Commissario Capo di 28 anni. Cassata è uno dei più giovani ufficiali in Italia e il più giovane in Sicilia a ricoprire un incarico così importante all’interno dell’Amministrazione Penitenziaria.

La sua nomina rappresenta un segnale di rinnovamento e di fiducia verso le nuove generazioni, chiamate a combinare competenza, impegno e capacità gestionale in un ambiente così delicato e complesso come quello penitenziario. Il comandante Cassata subentra in un periodo cruciale, in cui la sicurezza, la legalità e la cura del trattamento rieducativo dei detenuti rimangono priorità assolute. Nonostante la sua giovane età, Cassata ha alle spalle un percorso formativo e professionale di tutto rispetto, che lo ha visto distinguersi per preparazione, equilibrio e spirito di servizio.

Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Palermo a soli 23 anni, con una tesi sullo spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, ha iniziato la sua carriera come funzionario presso la sezione penale del Tribunale di Milano, dedicata alla lotta contro la criminalità organizzata. Successivamente ha vinto il concorso per Commissari di Polizia Penitenziaria, frequentando il relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale di Roma, dove ha ottenuto anche un Master di II Livello in “Tutela della sicurezza e garanzia dei diritti nell’esecuzione penale”, con una tesi finale sul traffico di droga e l’uso illecito di telefoni cellulari nelle carceri.

Durante la sua formazione, ha acquisito esperienza pratica presso alcune delle strutture penitenziarie più grandi e complesse d’Italia, tra cui la Casa Circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, la Casa di Reclusione di Milano Opera e la Casa Circondariale di Torino.

Dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, Cassata ha svolto il periodo di tirocinio operativo proprio presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, dove oggi assume ufficialmente il comando.

Il nuovo comandante si è già espresso sulla sua volontà di intensificare la collaborazione con le istituzioni locali, le altre forze dell’ordine e la comunità circostante, puntando a creare una rete di cooperazione contro il crimine e a favorire una gestione più condivisa ed efficace della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Cassata ha inoltre sottolineato il suo impegno a mantenere un dialogo continuo con le realtà locali, con l’obiettivo di contribuire al benessere della comunità e migliorare la gestione dell’istituto penitenziario stesso.