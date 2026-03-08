Rinnovato il Seggio Direttivo della Confraternita del SS. Salvatore: ecco i nuovi incarichi

Un momento di comunione, di preghiera e di rinnovato impegno per la vita della confraternita. Lo scorso 5 marzo la Confraternita del SS. Salvatore ha rinnovato il proprio Seggio Direttivo, dando inizio a un nuovo tratto di cammino fatto di servizio, fraternità e testimonianza cristiana all’interno della comunità parrocchiale.

Nel segno della continuità e della devozione al Santissimo Salvatore, i confrati hanno scelto coloro che saranno chiamati a guidare la confraternita nei prossimi anni. Il nuovo Superiore sarà Marcello Chimento, affiancato da Daniela Borgognone, eletta Primo Congiunto, e da Nicasia Puccio, nel ruolo di Secondo Congiunto. Completano il nuovo Seggio Michele Longo, che ricoprirà l’incarico di Segretario, e Tony Borgognone, nominato Tesoriere.

L’elezione del nuovo Seggio rappresenta un momento significativo nella vita della confraternita, una realtà che da sempre custodisce e tramanda una profonda devozione verso il SS. Salvatore, intrecciando fede, tradizione e servizio alla comunità.

A sottolineare il valore spirituale di questo passaggio è stato padre Gaetano, che ha affidato ai nuovi responsabili un augurio denso di significato evangelico: quello di essere “buon lievito” nel cuore della parrocchia e nella società, capaci di testimoniare con semplicità e umiltà la bellezza del Vangelo attraverso gesti concreti di fraternità e dedizione.

Parole che richiamano la missione più autentica della confraternita: essere presenza viva nella comunità, luogo di incontro, di preghiera e di servizio, dove la devozione al Santissimo Salvatore diventa impegno quotidiano e segno tangibile di fede condivisa.

Nel messaggio di padre Gaetano non è mancato anche un sentito ringraziamento ai membri del Seggio uscente, per la dedizione, la costante presenza e il prezioso lavoro svolto negli anni passati. Un servizio spesso silenzioso, ma fondamentale per custodire lo spirito della confraternita e mantenerne viva la tradizione.

Ora si apre un nuovo capitolo per la Confraternita del SS. Salvatore: un cammino che continua sotto lo sguardo del Signore, nella speranza che l’amore per il Santissimo Salvatore possa guidare sempre i confrati ad essere segno credibile di fede, servizio e annuncio, dentro e fuori le mura della parrocchia.

