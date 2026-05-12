Ripresi i lavori sul ponte del Torrente Raffo: riapre il cantiere sulla SP 117 tra Caccamo e Montemaggiore

Sono ripresi oggi, 12 maggio, i lavori per la ricostruzione del ponte sul Torrente Raffo lungo la Strada Provinciale 117 che collega Caccamo a Montemaggiore Belsito. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale, annunciando la riattivazione del cantiere dopo la sospensione dovuta al maltempo dei mesi scorsi.
L’interruzione temporanea delle attività era stata causata dalle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il territorio durante l’inverno, rendendo impossibili le operazioni in sicurezza nell’alveo del torrente, direttamente coinvolto dall’intervento infrastrutturale.
Nel periodo di stop, però, i lavori sono proseguiti fuori dal cantiere con la realizzazione, in stabilimenti specializzati, delle strutture prefabbricate che formeranno l’impalcato del nuovo ponte. Una soluzione che, secondo quanto riferito dal Comune, consentirà di velocizzare le successive fasi operative una volta completate le opere di sostegno e fondazione già previste.
L’opera viene considerata strategica per il territorio, poiché permetterà di ripristinare un collegamento viario fondamentale tra i comuni di Caccamo e Montemaggiore Belsito, con ricadute positive sulla mobilità locale, sulle attività agricole e sull’intero comprensorio.
L’amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori, mantenendo il dialogo con gli enti competenti per favorire il completamento dell’infrastruttura nel minor tempo possibile.
Nel comunicato diffuso dal sindaco Franco Fiore viene inoltre ricordata la consegna ufficiale dei lavori avvenuta nello scorso mese di ottobre, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò e del consigliere comunale Andrea Galbo.