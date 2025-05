Rissa a Termini Imerese: coinvolti una trentina di giovani

Sarebbero una trentina, non ancora del tutto identificati, i giovani coinvolti in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi nella parte bassa della città.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il diverbio sia iniziato con uno scontro verbale, per poi degenerare in uno scontro fisico.

Ad assistere alla scena i tanti cittadini che in quei momenti stavano transitando in zona. Dalle prime testimonianze emerge una cospicua presenza di ragazze tra il gruppo che ha partecipato alla rissa.

Non è ancora chiaro se tra i presenti si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sedato la rissa e hanno identificato i giovani presenti.

Continua a registrarsi preoccupazione tra i cittadini, spaventati dalle ultime notizie di cronaca.

In copertina un immagine di repertorio.