Rissa e disordini in un locale di San Nicola l’Arena: scatta la sospensione per sette giorni

Ingresso negato ad alcuni clienti, lancio di bottiglie di vetro e parapiglia all’interno del locale con sedie e tavoli rovesciati. È questo lo scenario di caos e violenza che ha spinto il questore di Palermo a disporre la sospensione per sette giorni della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) a carico di un locale situato a San Nicola l’Arena, frazione balneare del comune di Trabia.

Il provvedimento, entrato in vigore il 23 luglio, arriva dopo gli episodi avvenuti a fine giugno, quando – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – i disordini hanno messo in serio pericolo l’incolumità dei presenti. “I clienti sono stati esposti a gravi e seri rischi”, sottolinea la questura di Palermo in una nota ufficiale.

La sospensione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto per l’estate e fa seguito a provvedimenti analoghi adottati nei giorni scorsi nei confronti di altri esercizi pubblici della provincia, anch’essi coinvolti in episodi di violenza.

L’intervento delle forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza nei luoghi della movida, soprattutto nelle zone costiere ad alta affluenza turistica come San Nicola l’Arena, particolarmente frequentata nei mesi estivi.