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Solidarietà Storie di speranza Termini Imerese

Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà

di redazione #estate #himeraweb.it #Lotteria di beneficenza #Sicilia #Solidarietà #termini imerese
Una raccolta di oggetti nuovi o in ottime condizioni per sostenere la tradizionale lotteria di beneficenza estiva. È questo l’appello lanciato dalla Parrocchia del Carmelo, che invita cittadini, famiglie e attività del territorio a contribuire con donazioni destinate a trasformarsi in aiuti concreti per la comunità.

L’iniziativa, denominata “Lotteria di Beneficenza – Summer Edition”, punta a raccogliere beni che non vengono più utilizzati ma che possono ancora avere valore per altre persone. Gli oggetti donati saranno impiegati per organizzare una lotteria benefica, il cui ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali e alle opere di solidarietà promosse dalla comunità ecclesiale.

Tra i beni che possono essere donati figurano utensili nuovi, materiale da cucina, set regalo, quadri, vasi, capezzali e qualsiasi altro oggetto purché nuovo o comunque in ottime condizioni. Un’iniziativa che unisce sostenibilità, riuso e solidarietà, offrendo una seconda vita a molti oggetti e contribuendo al sostegno di progetti sociali e caritativi.

Raccolta fino al 30 giugno

La consegna delle donazioni potrà avvenire presso la Parrocchia del Carmelo, in Piazza del Carmelo, entro il 30 giugno. I volontari saranno presenti ogni venerdì e sabato pomeriggio dalle 17 alle 18 per ricevere il materiale.

Per chi avesse difficoltà a trasportare gli oggetti, gli organizzatori mettono inoltre a disposizione un servizio di ritiro gratuito, previo contatto telefonico. L’obiettivo è facilitare la partecipazione di tutti e massimizzare la raccolta.

La tradizione delle lotterie parrocchiali

Le lotterie e le “pesche di beneficenza” rappresentano da decenni uno degli strumenti più diffusi nelle parrocchie italiane per finanziare attività educative, culturali e assistenziali. Numerose comunità ecclesiali continuano a organizzare iniziative analoghe per sostenere opere caritative, centri di ascolto e progetti a favore delle famiglie in difficoltà.

Secondo l’esperienza maturata in molte realtà parrocchiali, la raccolta di beni e premi destinati alle lotterie non genera soltanto risorse economiche, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione all’interno della comunità. Le iniziative benefiche organizzate dalle parrocchie continuano infatti a rappresentare occasioni di incontro, volontariato e sostegno reciproco.

Un gesto concreto per fare la differenza

«Ogni donazione diventa speranza, ogni oggetto un sorriso»: è questo il messaggio che accompagna la campagna di raccolta. Un invito semplice ma significativo, che richiama il valore della condivisione in un periodo storico in cui molte famiglie e associazioni si trovano ad affrontare crescenti difficoltà economiche.

La partecipazione alla lotteria di beneficenza rappresenta quindi molto più di una semplice donazione materiale: è un contributo alla costruzione di una rete di solidarietà locale, capace di trasformare piccoli gesti quotidiani in opportunità concrete per chi ha bisogno.

Per informazioni e per concordare eventuali ritiri a domicilio, gli organizzatori invitano i cittadini a contattare direttamente la parrocchia attraverso i recapiti indicati nel materiale informativo.

L’obiettivo è chiaro: fare in modo che ciò che non serve più a qualcuno possa diventare un aiuto prezioso per l’intera comunità

di redazione

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