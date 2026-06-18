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Rogo nelle aree esterne del liceo “Panzeca” di Caccamo: esclusa l’ipotesi dolosa

di redazione #Caccamo #himeraweb.it #Incendio #maturità #Sicilia

Attimi di apprensione ieri pomeriggio al Liceo delle Scienze Umane “Mons. Teotista Panzeca” di Caccamo, dove un incendio si è sviluppato nelle aree esterne dell’istituto scolastico. Grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini e delle forze di soccorso, il rogo è stato rapidamente circoscritto, evitando conseguenze ben più gravi e consentendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche, compresi gli esami di maturità.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente alcune zone esterne della struttura e non hanno provocato danni agli edifici né compromesso la sicurezza dell’istituto. La scuola è infatti pienamente accessibile e tutte le attività programmate proseguono regolarmente secondo il calendario previsto.

Fondamentale si è rivelato il contributo di alcuni cittadini caccamesi che, notando il fumo e le fiamme, sono intervenuti immediatamente con grande senso civico per contenere l’incendio in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un gesto che è stato pubblicamente riconosciuto e ringraziato dal sindaco di Caccamo, Franco Fiore, e dal dirigente scolastico, Giuseppe Seminara.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i tecnici della Città Metropolitana di Palermo, il dirigente scolastico e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie e provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, l’ipotesi del dolo sarebbe al momento esclusa. Le cause dell’incendio sembrano infatti riconducibili a un evento accidentale. In particolare, il rogo potrebbe essere stato innescato da materiale presente nelle vicinanze dei contenitori per i rifiuti, probabilmente raggiunto da una sigaretta non completamente spenta.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione per il contesto in cui si è verificato, a poche ore dall’avvio delle prove della maturità. Tuttavia, le verifiche tecniche hanno confermato l’assenza di criticità strutturali o rischi per studenti, docenti e personale scolastico.

L’Amministrazione comunale e la dirigenza dell’istituto hanno espresso il proprio ringraziamento a tutte le forze intervenute e ai cittadini che hanno collaborato nelle operazioni di emergenza, sottolineando la professionalità, la rapidità e il senso di responsabilità dimostrati durante tutte le fasi dell’intervento.

di redazione

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