San Cataldo, scomparse due sorelline di 12 e 8 anni: l’appello del papà

Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni, risultano scomparse dalla serata di venerdì 18 settembre. Il padre ha diffuso un appello sui social: “Chiunque le vede è pregato di chiamare i carabinieri o la polizia”.

Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelline, Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni.

A lanciare l’allarme è stato il padre delle due bambine, che attraverso un post pubblicato sui social ha chiesto aiuto alla comunità per ritrovare le figlie.

Secondo quanto scritto dal genitore, le due bambine sarebbero scomparse dalle 20.10 di venerdì 18 settembre, mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele, a San Cataldo.

“Scomparse da ieri sera dalle 20:10 in corso Vittorio Emanuele San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Benedetta Costanza 12 anni e Domitilla Costanza 8 anni le mie figlie”.

Nel messaggio, accompagnato da emoticon che esprimono la forte preoccupazione del padre, viene rivolto un appello a chiunque possa aver visto le due sorelle: “Chiunque le vede è pregato di chiamare i carabinieri, la polizia”.

La denuncia e le ricerche

Nella mattinata di sabato 19 settembre il padre si sarebbe inoltre recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa delle figlie.

Sempre secondo le informazioni riferite dalla famiglia, prima dell’allontanamento non sarebbero emersi particolari elementi che potessero far prevedere una situazione di questo tipo.

Le ricerche sono in corso. Al momento, sulla base delle informazioni rese pubbliche dalla famiglia, non sono disponibili ulteriori elementi certi sugli spostamenti delle due bambine dopo le 20.10.

L’appello alla cittadinanza

La famiglia invita chiunque abbia visto Benedetta e Domitilla, abbia avuto un contatto con loro o disponga di qualsiasi informazione utile a comunicarlo immediatamente alle forze dell’ordine, rivolgendosi a carabinieri o polizia.

Anche una segnalazione apparentemente di poco conto potrebbe rivelarsi utile per ricostruire gli ultimi spostamenti delle due sorelline.

In una situazione così delicata, soprattutto trattandosi di due minori, è importante che eventuali avvistamenti o informazioni vengano comunicati direttamente alle autorità, evitando di diffondere sui social ricostruzioni o notizie non verificate.

La comunità di San Cataldo segue con apprensione le ricerche, nella speranza che le due sorelline possano essere ritrovate al più presto.