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Sanità siciliana, Geraci: “Stabilizzazione degli ausiliari e internalizzazione dei servizi per rafforzare il sistema

di redazione #asp #Cerda #geraci #himeraweb.it #Politica #regionesicilia #Sanità

L’onorevole Salvatore Geraci ha formalmente richiesto la convocazione della V Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’approvazione di un atto di indirizzo finalizzato al rafforzamento concreto del sistema sanitario regionale.

L’iniziativa nasce a seguito del confronto già avviato in Commissione Lavoro e mira a imprimere un’accelerazione su alcune priorità strategiche: la ricognizione del personale attualmente impiegato nei servizi esternalizzati, la definizione di un percorso di stabilizzazione per gli ausiliari sanitari e l’avvio progressivo dell’internalizzazione dei servizi all’interno delle ASP.

“Parliamo di lavoratori che da anni garantiscono continuità assistenziale e il funzionamento degli ospedali – sottolinea Geraci – e che hanno dato un contributo fondamentale anche durante l’emergenza Covid”.

Secondo il parlamentare, il quadro normativo nazionale oggi consente di intervenire in maniera strutturale, anche grazie alla disponibilità di risorse già stanziate.

La proposta punta a risultati concreti già nel breve periodo: stabilizzazioni a partire dal 2026, valorizzazione delle competenze esistenti, copertura delle carenze di organico e miglioramento dell’efficienza dei servizi per i cittadini.

“Restituire dignità a questi lavoratori – conclude Geraci – significa rendere più forte e credibile la sanità siciliana”.

di redazione

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