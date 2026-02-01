Santa Flavia, attivo il nuovo autovelox sulla Statale 113: controlli su velocità, assicurazione e revisione

Notizie
di redazione #Autovelox #Bagheria #himeraweb.it #Santa Flavia #Sicilia #strada statale

Da lunedì 2 febbraio entra ufficialmente in funzione il nuovo sistema di rilevamento della velocità sulla Strada Statale 113, nel tratto che attraversa il territorio di Santa Flavia, in prossimità del cimitero comunale. Un intervento mirato a contrastare l’eccesso di velocità e a migliorare la sicurezza stradale in uno dei punti più critici della viabilità locale.

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe D’Agostino, a seguito dei numerosi incidenti che negli anni hanno interessato questo tratto di strada, alcuni dei quali con conseguenze gravi. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre i comportamenti pericolosi alla guida e prevenire nuovi sinistri.

Il limite di velocità consentito resta fissato a 50 km/h. Il sistema, come previsto dalla normativa, applicherà una tolleranza di 5 km/h: le sanzioni scatteranno dunque dai 56 km/h in su, con multe e decurtazione dei punti patente.

Oltre al controllo della velocità, il dispositivo permetterà anche la verifica automatica della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli. In caso di irregolarità, sono previste sanzioni specifiche. Un ulteriore passo verso un maggiore controllo della sicurezza stradale sul territorio.

di redazione

