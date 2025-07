Scandalo a Capaci: due giovani sorpresi in atteggiamenti intimi nella villa comunale, genitori sul piede di guerra

“Non è la prima volta che succede”: esplode la polemica social dopo la segnalazione di una mamma presente sul posto. La comunità chiede più controlli per proteggere i bambini.

Due giovani sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi all’interno della villa comunale Principessa Mafalda di Savoia a Capaci, scatenando un’ondata di polemiche tra i residenti.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno in un’area frequentata da famiglie e bambini, diventando subito oggetto di un post-denuncia pubblicato sui social da una mamma presente sul posto: “Non è la prima volta che succedono certe cose”, ha scritto, ricevendo in poche ore centinaia di commenti e condivisioni.

Il caso ha riportato alla luce un malcontento diffuso tra i genitori, che lamentano situazioni simili da tempo all’interno del parco pubblico, definendo questi episodi “inopportuni” e chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Il dibattito si è acceso: da un lato chi si è detto indignato e pretende sanzioni esemplari, dall’altro chi, pur riconoscendo l’inadeguatezza del comportamento, invita a non criminalizzare i ragazzi coinvolti ma a educarli al rispetto degli spazi comuni.

Per molti residenti, però, la priorità resta una: garantire maggiore sorveglianza nella villa comunale. “Non è la prima volta che accade e la villa è uno spazio pubblico frequentato anche da bambini – ha commentato una residente – servono più controlli da parte delle forze dell’ordine o di personale addetto alla vigilanza, per evitare che questi episodi si ripetano”.

L’amministrazione comunale interverrà con misure concrete per tutelare le famiglie o tutto rimarrà lettera morta? Intanto, la comunità di Capaci resta in attesa di risposte.

In copertina un immagine di repertorio.