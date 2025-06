Schianto sulla statale, 15enne in coma: Partanna Mondello prega per lei

Una ragazzina di 15 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo un terribile incidente stradale avvenuto lungo la statale che attraversa Isola delle Femmine. Era a bordo di uno scooter insieme a un coetaneo, quando il mezzo si è schiantato con violenza: l’impatto è stato devastante, i due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto. Ad avere la peggio è stata lei, trovata dai soccorritori in condizioni gravissime.

La corsa disperata verso l’ospedale

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. In pochi minuti è arrivato il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto prima di trasportare d’urgenza la quindicenne all’ospedale Villa Sofia. Il suo cuore batte, ma le sue condizioni sono critiche: è ricoverata in coma al Trauma Center, con prognosi riservata.

Un’intera comunità col fiato sospeso

La notizia ha colpito al cuore il quartiere di Partanna Mondello, dove la ragazza vive con la sua famiglia. Da ore, sui social, si susseguono messaggi di sostegno, speranza e dolore. La comunità si è stretta attorno ai familiari, unita in un’unica, silenziosa preghiera.

«Mi unisco con profonda apprensione e partecipazione alla preghiera di tutta Partanna Mondello – ha scritto il consigliere comunale Ottavio Zacco – un abbraccio forte alla famiglia».

Messaggi di affetto arrivano anche da amici e conoscenti:

«Forza piccola, ti aspettiamo a braccia aperte»,

«Riapri i tuoi occhi bellissimi, non lasciarci».

In molti, anche da lontano, si uniscono spiritualmente. Una donna scrive: «Eravamo a Lourdes per il Rosario quando abbiamo saputo. Abbiamo pregato per lei. Che la Madonna le metta una mano sul cuore e la protegga».

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. I rilievi sono ancora in corso. Al momento non si conoscono le cause dello schianto, né se siano coinvolti altri veicoli.

Un’altra tragedia all’Addaura

Quello di Isola delle Femmine non è stato l’unico drammatico incidente della giornata. Poco prima, un 26enne è rimasto gravemente ferito all’Addaura, lungo il lungomare Cristoforo Colombo. Era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è finito contro un muro che ospita una cabina Enel. Anche per lui la prognosi è riservata.

Due giovani vite, in un giorno solo, sospese nel silenzio delle terapie intensive. E due comunità che, in attesa di un segnale, si affidano alla speranza.