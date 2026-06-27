Schianto sull’autostrada Palermo-Messina: due morti e un ferito grave, traffico in tilt altezza Buonfornello

Due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla A20 Palermo-Messina, all’altezza di Buonfornello, nel tratto che rappresenta uno dei principali snodi della viabilità siciliana. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso del 118.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, nello schianto sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura. L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo a due degli occupanti dei mezzi coinvolti, mentre una terza persona ha riportato gravi lesioni. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in una struttura ospedaliera.

L’incidente si è verificato nel tratto di Buonfornello, punto strategico della rete autostradale regionale dove la A19 Palermo-Catania si innesta sulla A20 Palermo-Messina. Si tratta di un’arteria quotidianamente percorsa da migliaia di automobilisti e mezzi pesanti, con un incremento dei flussi nei fine settimana e durante il periodo estivo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Buonfornello, il personale del 118, i vigili del fuoco e gli operatori Anas. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non sono state diffuse le generalità delle vittime, mentre restano da chiarire le cause che hanno provocato la collisione tra i due veicoli.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati si sono formate lunghe code, con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria.

A segnalare i disagi è stato anche il sindaco di Cefalù, Davide Tumminello, che attraverso i propri canali social ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza: «A causa di un gravissimo incidente nel tratto di autostrada Palermo-Messina il traffico è particolarmente intenso sulla Statale 113 a partire da Buonfornello. Pertanto si possono verificare rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto della Statale 113 che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell’ospedale e fino a Sant’Ambrogio e al bivio di Castelbuono. Si raccomanda prudenza e attenzione».

L’ennesima tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo uno dei principali corridoi viari della Sicilia. L’area di Buonfornello è già stata teatro, negli ultimi mesi, di altri gravi incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, confermando la necessità di mantenere elevati i livelli di attenzione lungo un tratto caratterizzato da un intenso volume di traffico. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per stabilire l’esatta successione degli eventi che hanno portato al tragico schianto.