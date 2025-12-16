Sciara celebra il Natale con la prima edizione della Festa del Buccellato Sciarese: il programma

Notizie
Mer. Dic 17th, 2025

Eventi Sciara spettacolo

di redazione #cosa fare in Sicilia #Eventi #himeraweb.it #Sagra del buccellato #sciara #Sicilia

L’Amministrazione Comunale di Sciara presenta il programma della prima edizione della manifestazione “La tradizionale festa del Buccellato Sciarese per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di Sciara”, iniziativa patrocinata dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e realizzata in collaborazione con l’Associazione “Sciara Insieme”.

La manifestazione si svolgerà dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e prevede cinque giornate di eventi culturali e di spettacolo, accompagnate da degustazioni del Buccellato Sciarese, simbolo della tradizione gastronomica locale. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere e valorizzare il territorio di Sciara, le sue eccellenze agricole e il patrimonio culturale, attraverso un calendario di appuntamenti rivolti a cittadini e visitatori.

Il programma prenderà il via venerdì 19 dicembre con una visita guidata ai monumenti e ai luoghi caratteristici del paese, seguita nel pomeriggio dall’apertura degli stand del buccellato e dalle degustazioni in piazza Castlereale. Martedì 23 dicembre sarà dedicato alle famiglie e ai più piccoli con l’apertura della Casa di Babbo Natale e un giro itinerante per le vie del paese con zampognari e degustazioni.

Gli appuntamenti musicali si terranno sabato 27 dicembre e martedì 30 dicembre presso la Chiesa Madre Sant’Anna, con concerti di musica classica, moderna e natalizia a cura della Banda Musicale “Francesco Visò” di Sciara e del gruppo “The Christmas Trio”. La manifestazione si concluderà martedì 6 gennaio 2026 con il concerto del Coro Polifonico “Conca d’Oro” e la “Serata dei Talenti (2024/25)”, con la partecipazione di personalità del mondo della cultura e della società civile.

La Festa del Buccellato Sciarese rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio e delle tradizioni locali, inserendosi nel programma delle iniziative natalizie del Comune di Sciara e contribuendo alla valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’identità culturale della comunità.

L’Amministrazione Comunale nel suo comunicato infine, rivolge a tutta la cittadinanza e ai visitatori i migliori auguri di Buon Natale 2025 e Buon Anno Nuovo 2026.

di redazione

