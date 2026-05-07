Scillato celebra il suo oro profumato: torna la 28ª Sagra dell’Arancia tra tradizione, gusto e identità

C’è un momento dell’anno in cui Scillato si trasforma in un piccolo scrigno di profumi e colori, dove il tempo sembra rallentare e la natura racconta la sua storia più autentica. È quello della Sagra dell’Arancia, giunta alla sua 28ª edizione, in programma il 9 e 10 maggio 2026: un appuntamento attesissimo che negli anni è diventato simbolo di appartenenza e orgoglio per l’intera comunità.

Protagonista: l’Arancia “Biondo di Scillato”

Protagonista assoluta è l’arancia “Biondo di Scillato”, un frutto prezioso appartenente al genere Citrus e inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

La sua particolarità è la maturazione tardiva, che consente di gustarla fino a maggio inoltrato, con un sapore intenso e succoso. Non è solo un prodotto agricolo: è memoria, lavoro e identità, tramandati di generazione in generazione.

Un’esperienza immersiva nel cuore delle Madonie

Nel suggestivo scenario del Parco delle Madonie, tra agrumeti, sorgenti e antichi mulini, la sagra diventa un vero e proprio viaggio sensoriale.

I visitatori potranno:

degustare dolci e specialità a base di arancia

scoprire prodotti tipici come olio, miele, formaggi e pane casereccio

visitare la mostra mercato e gli stand di artigianato locale

e gli stand di artigianato locale partecipare a escursioni e visite guidate

Un mix perfetto di tradizione, cultura e convivialità.

PROGRAMMA UFFICIALE

Sabato 9 maggio 2026

Ore 17:00 – Convegno

“L’Arancia Biondo di Scillato: Prospettive di sviluppo”

(Aula Consiliare del Comune)

– Convegno (Aula Consiliare del Comune) Ore 18:00 – Artisti di strada

Spettacolo di giocoleria e clown

– Artisti di strada Spettacolo di giocoleria e clown Ore 19:00 – Artisti di strada

Spettacolo di bolle di sapone

– Artisti di strada Spettacolo di bolle di sapone Ore 21:30 – Concerto

“I Malarazza”

– Concerto Ore 23:00 –

Dj Big Reunion

Domenica 10 maggio 2026

Ore 09:00 – Visite guidate ai monumenti

– Visite guidate ai monumenti Ore 11:30 – Artisti di strada

Spettacolo clown “Le follie di Zazù”

– Artisti di strada Spettacolo clown “Le follie di Zazù” Ore 17:30 –

Spettacolo di giocoleria ed equilibrio

– Spettacolo di giocoleria ed equilibrio Ore 17:30 –

Degustazione prodotti tipici e dolci all’arancia

– Ore 18:00 – Concerto

“I Crifiu”

– Concerto Ore 19:00 –

Valentino Casagrande (Banfy)

– Ore 20:00 – Artisti di strada

“In valigia”

Due giorni di festa, tra musica e tradizione

Non solo gastronomia: la Sagra dell’Arancia è anche spettacolo, musica e aggregazione. Artisti di strada, concerti e momenti conviviali animeranno il borgo, creando quell’atmosfera calda e accogliente che ogni anno richiama centinaia di visitatori.

Un invito a vivere Scillato

L’evento, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, rappresenta una vetrina importante per il territorio e le sue eccellenze.

L’invito del Comune è chiaro:

“Scillato vi aspetta” per due giornate all’insegna della natura, dei sapori autentici e delle tradizioni.

Perché qui, tra agrumi dorati e paesaggi mozzafiato, un’arancia non è solo un frutto… ma il racconto vivo di una comunità.