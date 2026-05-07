Scillato celebra il suo oro profumato: torna la 28ª Sagra dell’Arancia tra tradizione, gusto e identità

C’è un momento dell’anno in cui Scillato si trasforma in un piccolo scrigno di profumi e colori, dove il tempo sembra rallentare e la natura racconta la sua storia più autentica. È quello della Sagra dell’Arancia, giunta alla sua 28ª edizione, in programma il 9 e 10 maggio 2026: un appuntamento attesissimo che negli anni è diventato simbolo di appartenenza e orgoglio per l’intera comunità.
Protagonista: l’Arancia “Biondo di Scillato”
Protagonista assoluta è l’arancia “Biondo di Scillato”, un frutto prezioso appartenente al genere Citrus e inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).
La sua particolarità è la maturazione tardiva, che consente di gustarla fino a maggio inoltrato, con un sapore intenso e succoso. Non è solo un prodotto agricolo: è memoria, lavoro e identità, tramandati di generazione in generazione.
Un’esperienza immersiva nel cuore delle Madonie
Nel suggestivo scenario del Parco delle Madonie, tra agrumeti, sorgenti e antichi mulini, la sagra diventa un vero e proprio viaggio sensoriale.
I visitatori potranno:
- degustare dolci e specialità a base di arancia
- scoprire prodotti tipici come olio, miele, formaggi e pane casereccio
- visitare la mostra mercato e gli stand di artigianato locale
- partecipare a escursioni e visite guidate
Un mix perfetto di tradizione, cultura e convivialità.
PROGRAMMA UFFICIALE
Sabato 9 maggio 2026
- Ore 17:00 – Convegno
“L’Arancia Biondo di Scillato: Prospettive di sviluppo”
(Aula Consiliare del Comune)
- Ore 18:00 – Artisti di strada
Spettacolo di giocoleria e clown
- Ore 19:00 – Artisti di strada
Spettacolo di bolle di sapone
- Ore 21:30 – Concerto
“I Malarazza”
- Ore 23:00 –
Dj Big Reunion
Domenica 10 maggio 2026
- Ore 09:00 – Visite guidate ai monumenti
- Ore 11:30 – Artisti di strada
Spettacolo clown “Le follie di Zazù”
- Ore 17:30 –
Spettacolo di giocoleria ed equilibrio
- Ore 17:30 –
Degustazione prodotti tipici e dolci all’arancia
- Ore 18:00 – Concerto
“I Crifiu”
- Ore 19:00 –
Valentino Casagrande (Banfy)
- Ore 20:00 – Artisti di strada
“In valigia”
Due giorni di festa, tra musica e tradizione
Non solo gastronomia: la Sagra dell’Arancia è anche spettacolo, musica e aggregazione. Artisti di strada, concerti e momenti conviviali animeranno il borgo, creando quell’atmosfera calda e accogliente che ogni anno richiama centinaia di visitatori.
Un invito a vivere Scillato
L’evento, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, rappresenta una vetrina importante per il territorio e le sue eccellenze.
L’invito del Comune è chiaro:
“Scillato vi aspetta” per due giornate all’insegna della natura, dei sapori autentici e delle tradizioni.
Perché qui, tra agrumi dorati e paesaggi mozzafiato, un’arancia non è solo un frutto… ma il racconto vivo di una comunità.