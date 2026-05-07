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Gio. Mag 7th, 2026

Cosa fare in Sicilia Eventi Scillato

Scillato celebra il suo oro profumato: torna la 28ª Sagra dell’Arancia tra tradizione, gusto e identità

di redazione #cosa fare in Sicilia #Eventi #himeraweb.it #sagre #Scillato #Sicilia

C’è un momento dell’anno in cui Scillato si trasforma in un piccolo scrigno di profumi e colori, dove il tempo sembra rallentare e la natura racconta la sua storia più autentica. È quello della Sagra dell’Arancia, giunta alla sua 28ª edizione, in programma il 9 e 10 maggio 2026: un appuntamento attesissimo che negli anni è diventato simbolo di appartenenza e orgoglio per l’intera comunità.

 Protagonista: l’Arancia “Biondo di Scillato”

Protagonista assoluta è l’arancia “Biondo di Scillato”, un frutto prezioso appartenente al genere Citrus e inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

La sua particolarità è la maturazione tardiva, che consente di gustarla fino a maggio inoltrato, con un sapore intenso e succoso. Non è solo un prodotto agricolo: è memoria, lavoro e identità, tramandati di generazione in generazione.

 Un’esperienza immersiva nel cuore delle Madonie

Nel suggestivo scenario del Parco delle Madonie, tra agrumeti, sorgenti e antichi mulini, la sagra diventa un vero e proprio viaggio sensoriale.

I visitatori potranno:

  • degustare dolci e specialità a base di arancia
  • scoprire prodotti tipici come olio, miele, formaggi e pane casereccio
  • visitare la mostra mercato e gli stand di artigianato locale
  • partecipare a escursioni e visite guidate

Un mix perfetto di tradizione, cultura e convivialità.

PROGRAMMA UFFICIALE

 Sabato 9 maggio 2026
  • Ore 17:00Convegno
    “L’Arancia Biondo di Scillato: Prospettive di sviluppo”
    (Aula Consiliare del Comune)
  • Ore 18:00 – Artisti di strada
    Spettacolo di giocoleria e clown
  • Ore 19:00 – Artisti di strada
    Spettacolo di bolle di sapone
  • Ore 21:30 – Concerto
    “I Malarazza”
  • Ore 23:00
    Dj Big Reunion
 Domenica 10 maggio 2026
  • Ore 09:00Visite guidate ai monumenti
  • Ore 11:30 – Artisti di strada
    Spettacolo clown “Le follie di Zazù”
  • Ore 17:30
    Spettacolo di giocoleria ed equilibrio
  • Ore 17:30
    Degustazione prodotti tipici e dolci all’arancia
  • Ore 18:00 – Concerto
    “I Crifiu”
  • Ore 19:00
    Valentino Casagrande (Banfy)
  • Ore 20:00 – Artisti di strada
    “In valigia”

 Due giorni di festa, tra musica e tradizione

Non solo gastronomia: la Sagra dell’Arancia è anche spettacolo, musica e aggregazione. Artisti di strada, concerti e momenti conviviali animeranno il borgo, creando quell’atmosfera calda e accogliente che ogni anno richiama centinaia di visitatori.

 Un invito a vivere Scillato

L’evento, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, rappresenta una vetrina importante per il territorio e le sue eccellenze.
L’invito del Comune è chiaro:

“Scillato vi aspetta” per due giornate all’insegna della natura, dei sapori autentici e delle tradizioni.

Perché qui, tra agrumi dorati e paesaggi mozzafiato, un’arancia non è solo un frutto… ma il racconto vivo di una comunità. 

di redazione

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