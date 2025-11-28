Notizie
Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: morte madre e figlia, gravissimi due giovani

Tragedia questa mattina lungo la strada statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Altofonte, dove un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a due donne, madre e figlia di 85 e 52 anni, entrambe residenti a Monreale. Gravissimi due diciannovenni coinvolti nell’impatto, trasportati d’urgenza in codice rosso negli ospedali Civico e Policlinico di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Golf guidata dalla 52enne e diretta verso Sciacca avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro un’altra Golf che procedeva verso Palermo con a bordo i due giovani di San Giuseppe Jato. L’impatto, avvenuto in un tratto curvo della statale, non avrebbe lasciato scampo alle due donne: i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria: quella dell’anziana è stata restituita ai familiari, mentre sul corpo della figlia è stato disposto l’esame autoptico. Per i due diciannovenni, invece, sono stati avviati anche gli accertamenti tossicologici di rito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monreale, gli agenti della polizia municipale di Altofonte e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Anas ha disposto la chiusura della corsia in direzione Palermo, con uscita obbligatoria allo svincolo di Giacalone, all’altezza del km 14,500.

Indagini in corso. Articolo in aggiornamento.

