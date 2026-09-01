Scontro tra auto e scooter davanti alla stazione di Termini Imerese: giovane in ospedale

Incidente questa sera, intorno alle 20:30, nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese. A rimanere coinvolti sono stati una macchina marca Dacia e uno scooter Liberty.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro, sulla quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Ad avere la peggio il giovane alla guida del Liberty, soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per gli accertamenti.

Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità della zona. Una carreggiata è rimasta temporaneamente occupata, bloccando la direzione verso la stazione e provocando rallentamenti al traffico.

Restano da ricostruire le circostanze che hanno portato all’impatto. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della circolazione.