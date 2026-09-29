Scontro tra due auto in via Porta Palermo: traffico rallentato a Termini Imerese

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 29 settembre, in via Porta Palermo, a Termini Imerese. Il sinistro si è verificato intorno alle 15.30, coinvolgendo due autovetture.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni disponibili, le due vetture sono entrate in collisione e hanno riportato danni, in particolare una delle automobili presenta evidenti segni nella parte anteriore e laterale.

A seguito dell’impatto, sul posto è intervenuta un’ambulanza, per prestare assistenza alle persone coinvolte. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali in merito a eventuali feriti o alle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche gli operatori impegnati nella gestione della situazione e nella viabilità, mentre saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione: il traffico in via Porta Palermo risulta rallentato, con possibili disagi per gli automobilisti che stanno attraversando la zona.

La situazione è in fase di gestione e si attende di conoscere ulteriori dettagli sull’accaduto.