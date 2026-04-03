Notizie
Palermo, controlli del NAS nelle pasticcerie: sequestrati oltre 2 quintali di dolci pasquali irregolari
Termini Imerese: nasce il movimento civico “Insieme si può”
La redazione di HimeraWeb augura una serena e luminosa Pasqua a tutta la città di Termini Imerese e all’intera Sicilia.
Dal dolore nasce la speranza: donazione multiorgano all’ospedale Cimino di Termini Imerese
Termini Imerese, tra fede e storia si rinnova il rito del Venerdì Santo: alle 19 la processione del Cristo Morto e dell’Addolorata
Tragedia in pizzeria: il 62enne Giuseppe Macaluso perde la vita durante una cena tra amici nelle Madonie
Campofelice di Roccella, sequestrati oltre 200 mila articoli non sicuri: maxi sanzione per un’attività commerciale
Scuola, nuovo contratto fino al 2027: Bondì, “una giornata importante per il comparto”
Carburanti alle stelle, effetti a catena su trasporti e logistica: reggono i voli a Pasqua, timori per estate e collegamenti marittimi
Montemaggiore Belsito, furto di rame sulla linea ferroviaria: arrestato un 26enne
Lun. Apr 6th, 2026

Economia e Lavoro Politica

Scuola, nuovo contratto fino al 2027: Bondì, “una giornata importante per il comparto”

di redazione #economia #economia e lavoro #Governo #himeraweb.it #Politica #Scuola

“Una giornata importante per il comparto scuola in Italia”.

Così Mauro Bondì, responsabile provinciale Istruzione di Fratelli d’Italia Palermo, commenta la firma del nuovo contratto nazionale che sarà valido fino al 2027, frutto del confronto tra Governo e parti sociali.

Secondo Bondì, l’accordo rappresenta “un passo significativo” nel percorso di valorizzazione del personale scolastico.
Il rinnovo prevede infatti aumenti degli stipendi fino a 140 euro lordi, oltre al riconoscimento degli arretrati maturati negli ultimi anni. Misure che si inseriscono in un quadro più ampio di rafforzamento delle risorse destinate al settore, con l’obiettivo di recuperare il potere d’acquisto e garantire maggiore stabilità economica ai docenti.

“Si tratta di un intervento che arriva dopo anni di blocchi e ritardi – sottolinea – e che si colloca in una fase di rinnovi contrattuali ravvicinati, con l’intento di dare continuità agli adeguamenti retributivi e rendere più attrattiva la professione docente”.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia, il risultato è frutto di “un dialogo serio e costruttivo” e conferma la volontà di proseguire con interventi strutturali a favore della scuola, rafforzando il riconoscimento sociale ed economico degli insegnanti.

Bondì ha infine rivolto un ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e alla sottosegretaria Paola Frassinetti.

“La scuola è tornata al centro dell’agenda politica. Questo è il Governo del centrodestra”, conclude.

di redazione

Related Post

Economia e Lavoro Notizie del Giorno Palermo

Carburanti alle stelle, effetti a catena su trasporti e logistica: reggono i voli a Pasqua, timori per estate e collegamenti marittimi

redazione Apr 3, 2026
Politica Termini Imerese

Amministrative 2026: è Nicola Mendolia il terzo candidato a Sindaco per Termini Imerese

redazione Mar 30, 2026
Politica prima pagina 1

Amministrative 2026: Battaglia scende in campo, Terranova punta al bis, arriverà un terzo candidato?

redazione Mar 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Palermo

Palermo, controlli del NAS nelle pasticcerie: sequestrati oltre 2 quintali di dolci pasquali irregolari

prima pagina 2 Termini Imerese

Termini Imerese: nasce il movimento civico “Insieme si può”

Palermo prima pagina 1 Termini Imerese

La redazione di HimeraWeb augura una serena e luminosa Pasqua a tutta la città di Termini Imerese e all’intera Sicilia.

Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Dal dolore nasce la speranza: donazione multiorgano all’ospedale Cimino di Termini Imerese

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1