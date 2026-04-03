Scuola, nuovo contratto fino al 2027: Bondì, “una giornata importante per il comparto”

“Una giornata importante per il comparto scuola in Italia”.

Così Mauro Bondì, responsabile provinciale Istruzione di Fratelli d’Italia Palermo, commenta la firma del nuovo contratto nazionale che sarà valido fino al 2027, frutto del confronto tra Governo e parti sociali.

Secondo Bondì, l’accordo rappresenta “un passo significativo” nel percorso di valorizzazione del personale scolastico.

Il rinnovo prevede infatti aumenti degli stipendi fino a 140 euro lordi, oltre al riconoscimento degli arretrati maturati negli ultimi anni. Misure che si inseriscono in un quadro più ampio di rafforzamento delle risorse destinate al settore, con l’obiettivo di recuperare il potere d’acquisto e garantire maggiore stabilità economica ai docenti.

“Si tratta di un intervento che arriva dopo anni di blocchi e ritardi – sottolinea – e che si colloca in una fase di rinnovi contrattuali ravvicinati, con l’intento di dare continuità agli adeguamenti retributivi e rendere più attrattiva la professione docente”.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia, il risultato è frutto di “un dialogo serio e costruttivo” e conferma la volontà di proseguire con interventi strutturali a favore della scuola, rafforzando il riconoscimento sociale ed economico degli insegnanti.

Bondì ha infine rivolto un ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e alla sottosegretaria Paola Frassinetti.

“La scuola è tornata al centro dell’agenda politica. Questo è il Governo del centrodestra”, conclude.