Sfincione Fest 2025: svelati gli artisti che si esibiranno a Bagheria

Bagheria si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: lo Sfincione Fest 2025, l’evento dedicato alla valorizzazione del celebre sfincione bagherese che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la Sicilia.

Dopo giorni di indovinelli, anticipazioni e piccoli indizi diffusi dagli organizzatori, nella giornata di oggi sono stati finalmente rivelati gli artisti che animeranno le serate della manifestazione.

Due grandi nomi sul palco: Alan Sorrenti e Povia

A salire sul palco allestito in Corso Vittorio Emanuele III – Piazza Matrice saranno due artisti molto amati dal pubblico italiano: Alan Sorrenti e Povia.

Il cantautore partenopeo Alan Sorrenti, icona della musica italiana dagli anni ’70 in poi, si esibirà venerdì 21 novembre. Conosciuto per brani indimenticabili come “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”, Sorrenti porterà a Bagheria la sua energia e il suo stile inconfondibile, tra pop, contaminazioni elettroniche e atmosfere senza tempo.

A chiudere il weekend sarà invece Povia, in concerto domenica 23 novembre. Vincitore del Festival di Sanremo 2006 con “Vorrei avere il becco” e autore di numerosi successi che hanno segnato gli anni Duemila, Povia è noto per il suo stile diretto e melodico, capace di coinvolgere platee di ogni età.

Una conduzione d’eccezione: Nadia La Malfa

A guidare il pubblico dello Sfincione Fest 2025 sarà anche quest’anno Nadia La Malfa, giornalista e conduttrice televisiva. Con la sua consueta simpatia, entusiasmo e professionalità, accompagnerà gli spettatori attraverso degustazioni, esibizioni e momenti di spettacolo che animeranno il cuore di Bagheria durante tutto il festival.

Ospite speciale: Gianni Marino da MasterChef

Tra le presenze più attese figura anche Gianni Marino, concorrente dell’ultima edizione di MasterChef Italia e tra i protagonisti più apprezzati del programma. Conosciuto per la sua cucina creativa e per una personalità brillante e istrionica, Marino sarà ospite della manifestazione con show cooking e momenti dedicati alla gastronomia.

Lo Sfincione Fest 2025 si conferma così un evento imperdibile, capace di unire sapori, musica e spettacolo in un’unica grande festa cittadina. Bagheria è pronta ad accogliere il pubblico tra tradizione e divertimento, in un appuntamento che promette di superare ogni aspettativa.