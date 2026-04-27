Si ribalta con il trattore, muore agricoltore: tragedia nelle campagne di Caccamo

Dramma nelle campagne di Caccamo, dove un uomo di 70 anni, Francesco Mansueti, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un incidente agricolo. La tragedia si è consumata in contrada Santa Vittoria, in una zona rurale del territorio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto nel ribaltamento del trattore che stava utilizzando per lavorare nei campi.

A lanciare l’allarme è stato il fratello, preoccupato per il mancato rientro a casa. Recandosi sul posto per cercarlo, ha fatto la drammatica scoperta: il mezzo agricolo era capovolto e per Mansueti non c’era ormai più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Francesco Mansueti era molto conosciuto in paese anche per il suo impegno sociale: ricopriva infatti il ruolo di maestro di ballo del gruppo anziani del Comune, attività che lo aveva reso una figura apprezzata all’interno della comunità.

L’ultimo saluto si terrà martedì 28 aprile alle ore 15:30 presso la Chiesa della Santissima Annunziata