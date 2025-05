Siamo Tornati, “𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜, 𝑓𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑔𝑖𝑟𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑒 𝑝𝑜𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑛𝑜”

โ€œ๐ถ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘Ž๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ, ๐‘“๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘”๐‘–๐‘Ÿ๐‘– ๐‘–๐‘š๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘– ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘œโ€โ€ฆ Cosรฌ cantava qualche anno fa Antonello Venditti. Se il cantautore romano dedicava questa frase alla sua storia dโ€™amore piรน bella, noi non possiamo che dedicarla al blog che in tutti questi anni ci ha accompagnati, anche quando ormai avevamo scelto di intraprendere strade diverse.

Ce lo avete chiesto cosรฌ tanto in questi anni, ed oggi siamo qui proprio per darvi la notizia che forse qualcuno aspettava: ebbene si, ๐—›๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜„๐—ฒ๐—ฏ.๐—ถ๐˜ ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ โš ๏ธ๐Ÿ‘€๐Ÿ“ฐ

Non รจ stata una scelta semplice, ma รจ stata una scelta ponderata, presa con la consapevolezza che infondo, โ€œ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ท๐˜ช๐˜ขโ€; abbiamo portato sempre questo progetto nel cuore, con quel nome, quel logo che ci unรฌ esattamente otto anni fa e che a distanza di tempo, ci fa scegliere di ritornare a dare alla cittร ciรฒ di cui ha bisogno: informazioni, dirette dai principali eventi, reportage, storie di vita vera e perchรฉ no, anche leggerezza.

Con la consapevolezza che non sarร semplice, che ad attenderci ci saranno sia i commenti positivi, ma soprattutto quelli negativi, con la consapevolezza che la nostra scelta talvolta non verrร compresa, ma noi siamo qui: vestiti con la passione nei confronti del nostro territorio e con lโ€™amore che ci ha sempre contraddistinti nel metterci a disposizione della nostra cittร , dei paesi limitrofi e delle cause di cui ci siamo occupati nel tempo.

Grazie a chi non ci ha mai dimenticato,

Grazie a chi in questi anni non ha mai smesso di spronarci a tornare,

Grazie a chi ci ha sostenuto in passato e vorrร continuare a farlo,

Grazie a chi vorrร conoscerci e aiutarci in questa โ€œnuovaโ€ ma โ€œvecchiaโ€ avventura pronta a ripartireโ€ฆ

Vi aspettiamo online!

โš ๏ธ ๐—›๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜„๐—ฒ๐—ฏ.๐—ถ๐˜ ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ โš ๏ธ๐Ÿ‘€๐Ÿ“ฐ

~Vincenzo e Mariangela