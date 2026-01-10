Sicilia nella morsa del maltempo: alberi abbattuti tra Termini Imerese, Caccamo e Palermo

Il maltempo che sta colpendo la Sicilia continua a provocare disagi e situazioni di pericolo lungo la rete viaria. Nelle ultime ore, un albero si è abbattuto sulla carreggiata della Strada Statale 285 di Caccamo, l’arteria che collega Termini Imerese a Caccamo, rendendo difficoltosa la circolazione.

L’episodio si è verificato al chilometro 5 della SS 285, circa 500 metri prima del bivio che conduce alla diga Rosamarina. L’albero, caduto improvvisamente a causa delle forti raffiche di vento, ha occupato entrambe le carreggiate. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso per sgomberare l’area e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Un video, girato da un automobilista che si trovava in transito in quel momento, documenta quanto accaduto: le immagini mostrano l’albero riverso sulla strada, mentre la voce dell’uomo, visibilmente scossa, racconta l’accaduto.

«Ho sentito un tonfo», ripete più volte, incredulo e ancora spaventato, per poi esprimere sollievo per non essere rimasto coinvolto in quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Il video

Video di Giovanni Intile

Disagi anche a Termini Imerese, dove due alberi sono crollati in via Circonvallazione Castello, causando la temporanea chiusura della strada e problemi alla viabilità cittadina.

La situazione resta critica in diverse zone dell’Isola.

Palermo risulta tra le città maggiormente colpite dal maltempo, con numerose segnalazioni di alberi pericolanti, allagamenti e disagi alla circolazione. Cresce la preoccupazione tra i cittadini, che continuano a chiedere interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria del verde urbano per prevenire episodi simili e garantire maggiore sicurezza.

Le autorità e gli organi competenti raccomandano la massima attenzione e invitano la popolazione a limitare gli spostamenti, uscendo di casa solo se strettamente necessario, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.