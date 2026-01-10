Notizie
Omicidio Paolo Taormina: il locale della movida riapre e diventa “O’ Scruscio da Paolo”
Termini Imerese, calci e pugni ai Carabinieri: in manette un 17enne
Sicilia nella morsa del maltempo: alberi abbattuti tra Termini Imerese, Caccamo e Palermo
Maltempo a Termini Imerese: si abbatte albero al Belvedere, strada chiusa
Termini Imerese, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce
ULTIMA ORA – Incendio nell’ex agenzia di stampa di Giuseppe Polizzi, residenti svegliati dal fumo
Termini Imerese, lite violenta in un bar: spunta un coltello, scatta l’arresto
Termini Imerese, gli auguri della Sindaca Maria Terranova alla città
Termini Imerese, gli auguri di fine anno del presidente del Consiglio comunale Michele Longo
ULTIMA ORA – Violenta grandinata a Termini Imerese: città paralizzata e traffico in tilt
Dom. Gen 11th, 2026

Caccamo Cronaca Termini Imerese

Sicilia nella morsa del maltempo: alberi abbattuti tra Termini Imerese, Caccamo e Palermo

di redazione #Caccamo #Cronaca #himeraweb.it #maltempo #Sicilia #termini imerese

Il maltempo che sta colpendo la Sicilia continua a provocare disagi e situazioni di pericolo lungo la rete viaria. Nelle ultime ore, un albero si è abbattuto sulla carreggiata della Strada Statale 285 di Caccamo, l’arteria che collega Termini Imerese a Caccamo, rendendo difficoltosa la circolazione.

L’episodio si è verificato al chilometro 5 della SS 285, circa 500 metri prima del bivio che conduce alla diga Rosamarina. L’albero, caduto improvvisamente a causa delle forti raffiche di vento, ha occupato entrambe le carreggiate. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso per sgomberare l’area e ripristinare le condizioni di sicurezza.
Un video, girato da un automobilista che si trovava in transito in quel momento, documenta quanto accaduto: le immagini mostrano l’albero riverso sulla strada, mentre la voce dell’uomo, visibilmente scossa, racconta l’accaduto.
«Ho sentito un tonfo», ripete più volte, incredulo e ancora spaventato, per poi esprimere sollievo per non essere rimasto coinvolto in quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Il video

Video di Giovanni Intile

Disagi anche a Termini Imerese, dove due alberi sono crollati in via Circonvallazione Castello, causando la temporanea chiusura della strada e problemi alla viabilità cittadina.

La situazione resta critica in diverse zone dell’Isola.
Palermo risulta tra le città maggiormente colpite dal maltempo, con numerose segnalazioni di alberi pericolanti, allagamenti e disagi alla circolazione. Cresce la preoccupazione tra i cittadini, che continuano a chiedere interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria del verde urbano per prevenire episodi simili e garantire maggiore sicurezza.

Le autorità e gli organi competenti raccomandano la massima attenzione e invitano la popolazione a limitare gli spostamenti, uscendo di casa solo se strettamente necessario, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

di redazione

Related Post

Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Omicidio Paolo Taormina: il locale della movida riapre e diventa “O’ Scruscio da Paolo”

redazione Gen 11, 2026
Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, calci e pugni ai Carabinieri: in manette un 17enne

redazione Gen 10, 2026
Cronaca Termini Imerese

Maltempo a Termini Imerese: si abbatte albero al Belvedere, strada chiusa

redazione Gen 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Omicidio Paolo Taormina: il locale della movida riapre e diventa “O’ Scruscio da Paolo”

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, calci e pugni ai Carabinieri: in manette un 17enne

Caccamo Cronaca Termini Imerese

Sicilia nella morsa del maltempo: alberi abbattuti tra Termini Imerese, Caccamo e Palermo

Cronaca Termini Imerese

Maltempo a Termini Imerese: si abbatte albero al Belvedere, strada chiusa

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1