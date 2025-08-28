Notizie
Dom. Ago 31st, 2025

Eventi Termini Imerese

Single, comico e in piazza: questa sera Claudio Casisa porta la sua nuova vita sul palco di Termini Imerese

Claudio Casisa

Appuntamento con la comicità questa sera, giovedì 28 agosto, in piazza Duomo a Termini Imerese. Alle ore 21.30 salirà sul palco Claudio Casisa, ex volto del duo comico I Soldi Spicci, per uno spettacolo che si preannuncia ricco di ironia, leggerezza e spunti di riflessione. L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi di “U’ Fistinu”, i festeggiamenti in onore del Beato Agostino Novello, patrono della città.

Un nuovo inizio 

Per Casisa si tratta di un ritorno in grande stile davanti al pubblico, in un momento particolare della sua vita. Dopo aver condiviso dieci anni di carriera e di vita privata con Annandrea Vitrano, l’altra metà de I Soldi Spicci, il comico palermitano ha intrapreso un percorso da solista, trasformando anche le difficoltà personali in nuova linfa creativa.

«Dopo dieci anni di convivenza mi sono ritrovato single e disoccupato», ha raccontato con la consueta ironia, spiegando come da questa fase di cambiamento sia nato il suo nuovo progetto, il podcast “Vado a sopravvivere da solo”, in cui mette in scena le sfide e i paradossi della vita da single. Dalla spesa pensata sempre per due, alle lavatrici da imparare a gestire, fino ai momenti di solitudine trasformati in occasione di crescita personale, Casisa ha saputo ridere di sé e condividere con il pubblico un’esperienza universale.

Non manca anche una riflessione più ampia sul concetto di coppia: «Siamo cresciuti con favole che ci hanno raccontato “e vissero felici e contenti”, ma nessuno ci ha mai detto cosa succede dopo il matrimonio», spiega il comico. Una visione nuova, che non rinnega il passato ma che guarda al futuro con leggerezza e con la voglia di raccontare la vita reale, fatta di difficoltà ma anche di libertà ritrovata.

Stasera, in piazza Duomo, sarà dunque l’occasione per vivere uno spettacolo che mescola risate e autenticità, in pieno stile Casisa. Un evento che arricchisce il programma di U’ Fistinu e che promette di coinvolgere il pubblico di Termini Imerese in una serata di divertimento e partecipazione collettiva.

 

di redazione

