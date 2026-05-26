Smarrito a Termini Imerese un bracciale dal grande valore affettivo: l’appello della proprietaria

Non sempre ciò che si perde ha valore soltanto economico. A volte, dietro un oggetto apparentemente “materiale”, si nascondono ricordi, legami e significati profondi. È il caso di una cittadina termitana che, nella mattinata di sabato, ha smarrito un bracciale Louis Vuitton a cui era particolarmente legata.

Da quel momento è iniziata una ricerca continua e carica di rammarico, non tanto per il valore del marchio, quanto per ciò che quel bracciale rappresentava nella vita della donna. Un oggetto dal forte valore affettivo, custodito come simbolo di qualcosa “che va oltre la materia e arriva al cuore”.

Attraverso un post pubblicato sui social, la proprietaria ha voluto lanciare un appello alla cittadinanza, affidandosi al senso civico e all’onestà di chi potrebbe averlo ritrovato:

“Salve a tutti… Sabato mattina ho perso un bracciale a me caro e con un significato importantissimo non per il costo o perché Louis Vuitton… ma per un qualcosa che va oltre la materia e che arriva al cuore… Voglio sperare che esistano ancora persone oneste e perbene… Sarebbe un gesto che fa la differenza ”

Chiunque abbia informazioni utili o abbia ritrovato il bracciale può contattare la proprietaria, Simona Castro, attraverso i suoi profili social.

L’auspicio è che qualcuno possa riconsegnare il bracciale, restituendo alla proprietaria non solo un accessorio, ma un piccolo pezzo della sua storia personale.