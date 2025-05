Sottopassaggio allagato a Trabia: giovane automobilista salvata dai Carabinieri

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha salvato una giovane automobilista rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato.

È successo a Trabia, nel tratto di strada che collega Sant’Onofrio/Torre Artale e la SS113. Attimi di terrore per la donna che ha visto la propria auto inondarsi d’acqua, riuscendo però ad uscire in tempo dal veicolo in attesa dei soccorsi.

Il comunicato del comune di Trabia

Si comunica che la strad per S. Onofrio/Torre Artale, a partire dalla SS113 è chiusa per allagamento del sottopasso ferroviario.

I Carabinieri, I vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e la Protezione Civile sono in loco per ripristinare il transito e garantire la sicurezza pubblica.

Fino alla cessazione delle precipitazioni i cittadini sono invitati a raggiungere le località servire dalla sopracitata strada, utilizzando percorsi alternativi o la strada di accesso di S. Nicola L’Arena.