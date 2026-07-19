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Dom. Lug 19th, 2026

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Spagna campione del mondo 2026: battuta l’Argentina, è il secondo titolo iridato

di redazione #himeraweb.it #mondiali2026 #Sicilia #Spagna campione del mondo #Sport

La Spagna è campione del mondo. Nella finale del Mondiale 2026, disputata al New York New Jersey Stadium, la nazionale guidata da Luis de la Fuente ha superato l’Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari, conquistando il secondo titolo iridato della propria storia, sedici anni dopo il trionfo del 2010.

La sfida è stata intensa e combattuta. Le Furie Rosse hanno mantenuto il controllo del gioco per lunghi tratti della gara, creando numerose occasioni da rete, mentre l’Argentina ha puntato sulla solidità difensiva e sull’esperienza dei suoi campioni.

A decidere l’incontro è stato Ferran Torres, autore del gol vittoria nel secondo tempo supplementare, premiando la costanza e la qualità del gioco spagnolo.

Il successo conclude un percorso brillante della Spagna, capace di eliminare avversarie di primo piano come Portogallo, Belgio e Francia prima dell’ultimo atto. Per la Roja si tratta di una vittoria che conferma la crescita di una nuova generazione di talenti, guidata da giovani protagonisti come Lamine Yamal e sostenuta dall’esperienza di un gruppo ormai maturo.

Con questo trionfo, la Spagna scrive una nuova pagina della propria storia calcistica, tornando sul gradino più alto del calcio mondiale e confermandosi tra le nazionali più forti dell’ultimo decennio.

di redazione

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