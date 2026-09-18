Speranza in cammino: gli studenti dell’Ugdulena a Lourdes per un progetto di volontariato

Un viaggio che va oltre la didattica, per toccare con mano il valore più puro della solidarietà e della prossimità.

Ben ventinove studenti del Liceo Classico Statale “Gregorio Ugdulena” sono a Lourdes, con un progetto “PN 21/27 PIANO ESTATE” che li vede protagonisti in un’azione di volontariato al servizio dei più bisognosi e di chi affronta la sofferenza quotidiana.

Per i giovani liceali non si tratterà di una semplice trasferta, ma di un’autentica immersione nella condivisione e nel supporto del prossimo. Ad affiancarli in questo percorso educativo e umano fondamentale ci saranno i docenti Rosa Lo Bianco e Maria Tardio, punti di riferimento per la guida didattica e organizzativa. La dimensione spirituale e riflessiva dell’esperienza sarà invece impreziosita dalla guida costante e profonda di Padre Antonio Todaro e Padre Domenico Bartolone.

L’iniziativa ha trovato forza e concretezza grazie alla sensibilità e alla visione della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Patrizia Graziano, che ha creduto fortemente nel valore formativo di questo progetto in convenzione con la parrocchia San Nicola di Bari di Termini Imerese. Offrire agli studenti la possibilità di spendersi per gli altri significa formare non solo brillanti menti di domani, ma soprattutto cittadini consapevoli, empatici e generosi.

Tra le corsie del servizio e i momenti di raccoglimento, questi giovani si preparano a vivere giorni intensi, destinati a lasciare un segno indelebile nei loro cuori e nella comunità scolastica che con orgoglio li accompagna da lontano.

Un’iniziativa dal valore inestimabile, fortemente voluta e sostenuta dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Patrizia Graziano, che ha sottolineato il significato profondo di questo cammino: