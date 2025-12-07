Notizie
SpinRockets, da Termini Imerese alla scena nazionale: fuori il nuovo singolo “Taboo”, cosa accade come un amore finito
Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona
Fratelli d’Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nel 2012
Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino
Motori, storia e identità: oggi su Rai 2 l’attenzione torna sul museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio
Termini Imerese, oggi pomeriggio l’assemblea pubblica per rilanciare la città: ‘Per una politica più partecipata e un futuro sostenibile
Da ex operaio Fiat ad imprenditore: la storia di speranza di Filippo Costanza
Termini Imerese, nasce la nuova Banda Musicale “Madonna delle Grazie”: un progetto di tradizione, fede e comunità
Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: morte madre e figlia, gravissimi due giovani
Termini Imerese, domenica il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia al Cine-Teatro Eden
Dom. Dic 7th, 2025

Musica Termini Imerese

SpinRockets, da Termini Imerese alla scena nazionale: fuori il nuovo singolo “Taboo”, cosa accade come un amore finito

di Mariangela balsamo #himeraweb.it #musica #Sicilia #Spinrockets #Talenti Siciliani #termini imerese

Il 5 dicembre, con l’urgenza di chi ha qualcosa da dire, è arrivato “Taboo”, il nuovo singolo degli SpinRockets, accompagnato dal suo videoclip. Non è solo una canzone: è una stanza emotiva in cui entrare, una pausa sospesa tra ciò che è stato e ciò che ancora non sa come chiamarsi.

Taboo” nasce proprio lì, nel punto esatto in cui finiscono le parole e iniziano i vuoti. Racconta quella fuga emotiva che arriva dopo la fine di una relazione complicata, quando si cerca di respirare di nuovo, di camminare senza inciampare nei ricordi. È il tempo fragile delle domande senza risposta, dei silenzi che fanno rumore, delle notti in cui si prova a rimettere ordine mentre tutto dentro sembra muoversi.

Il suono è pop, ma ha il cuore cantautorale e l’anima indie.
Gli SpinRockets lo raccontano così:

«Questo singolo nasce dal bisogno di dire ciò che resta dopo il silenzio, quando tenti di trovare una normalità nuova, più sincera. È una canzone fatta di desideri, metafore, di una speranza che, anche se cauta, non smette di cercare luce».

Dietro “Taboo” ci sono le mani e la visione di Gabriel Aglieri Rinella, che firma testo, musica, pianoforte e chitarre, insieme a Samuele Maone al basso. La produzione porta la firma di Marco Arrisicato presso lo Studio Borealis, mentre le immagini del videoclip sono state scritte, dirette e realizzate da Nick Director , nome d’arte di Francesco Incandela, che con sensibilità ha trasformato il brano in un racconto visivo fatto di luci, ombre e passi incerti. Fotografo ufficiale del duo, invece è Angelo Andrea Lima, i suoi scatti testimoniano da tempo il lavoro del duo Termitano, narrando il legame tra gli artisti e la propria terra.

Gli SpinRockets: il duo che porta alto in nome di Termini Imerese

La storia degli SpinRockets comincia nel 2020, in provincia di Palermo, tra pub pieni di voci, palchi improvvisati, notti lunghe e sogni testardi. Gabriel e Samuele crescono così: chilometri di strada, strumenti accordati in silenzio, canzoni provate mille volte prima di arrivare al pubblico.
I primi brani, come “Addio?” e “Rumore Bianco”, tracciano una rotta pop-rock che con il tempo si apre a sonorità funky, dance-pop e suggestioni vintage, senza mai perdere quella scrittura intima che li rende riconoscibili.

Il 2024 segna una svolta: le audizioni di X Factor, le collaborazioni con Roy Paci, Sugarfree, Shakalab, Lello Analfino e Tinturia, la vittoria del contest We Green You. Piccole conquiste che diventano mattoni di una identità sempre più solida.

E “Taboo” è esattamente questo: una crepa che lascia entrare luce. È la voce di chi cade, si ferma un istante, chiude gli occhi e poi riparte. Perché certe canzoni non servono solo a essere ascoltate: servono ad accompagnare. E “Taboo”, in fondo, è fatto proprio per questo — camminare accanto a chi sta imparando, ancora una volta, a respirare.

di Mariangela balsamo

Related Post

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona

redazione Dic 7, 2025
Politica Termini Imerese

Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino

redazione Dic 1, 2025
Notizie del Giorno Termini Imerese

Motori, storia e identità: oggi su Rai 2 l’attenzione torna sul museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio

redazione Nov 29, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Musica Termini Imerese

SpinRockets, da Termini Imerese alla scena nazionale: fuori il nuovo singolo “Taboo”, cosa accade come un amore finito

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese saluta il suo “Maradona”, si è spento Salvo Bivacqua, sosia ufficiale di Diego Armando Maradona

Politica Trabia

Fratelli d’Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nel 2012

Politica Termini Imerese

Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1