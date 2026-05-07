Sport e memoria: Termini Imerese dedica un torneo a Giuseppe Polizzi “il Genio della pubblicità”

Termini Imerese si prepara ad accogliere un importante appuntamento sportivo che, per questa edizione, assume un valore che va ben oltre la competizione.

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 si svolgerà il 1° Torneo Regionale Ordinario “Città di Termini Imerese”, organizzato dall’A.S.D. Tennistavolo Himera “Giovanni Randazzo”, sotto l’egida del Comitato Regionale Sicilia della FITET.

Un evento che quest’anno si trasforma in Memorial dedicato a Giuseppe Polizzi, figura simbolo della città, conosciuto da tutti come il “genio della pubblicità”.

Imprenditore creativo, estroso e fuori dagli schemi, Polizzi era il fondatore della “Printed”, realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento nel settore della comunicazione e della stampa a Termini Imerese.

Ma ridurlo a un imprenditore sarebbe limitante.

Giuseppe era, prima di tutto, un’idea.

Si definiva lui stesso “folle, creativo e innovativo”, e il suo modo di fare pubblicità rompeva ogni schema tradizionale: pochi elementi, messaggi diretti, immagini apparentemente semplici ma cariche di significati nascosti. Era il suo “crazy marketing”, uno stile provocatorio e riconoscibile che negli anni ha attirato attenzione, polemiche e soprattutto curiosità.

Le sue campagne non passavano inosservate.

Non erano semplici grafiche: erano messaggi da decifrare, intuizioni visive, esperimenti comunicativi capaci di far parlare. Alcune sue idee sono state riprese anche da media nazionali e internazionali, a conferma di una creatività che andava oltre i confini locali.

E poi c’erano le sue provocazioni.

Come quella celebre “finta morte”, trasformata in una strategia di marketing che ancora oggi viene ricordata come una delle sue trovate più audaci. Un modo per dimostrare che la pubblicità, per funzionare davvero, deve sorprendere, spiazzare, restare impressa.

Ma Giuseppe Polizzi non era solo comunicazione.

Era anche presenza nella città, energia nelle relazioni, capacità di creare connessioni.

Attraverso il suo lavoro ha contribuito a costruire l’identità visiva di numerose attività locali, raccontando Termini Imerese a modo suo: un’insegna alla volta, un’idea alla volta.

La sua scomparsa, avvenuta pochi mesi fa, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, un dolore condiviso che ha colpito amici, colleghi e cittadini.

Ed è proprio da questo vuoto che nasce il memorial.

Il torneo si svolgerà presso la tensostruttura dell’impianto polivalente di Viale dei Re d’Aragona, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia.

Il programma prenderà il via sabato 9 maggio: apertura alle ore 08:00, seguita alle 09:30 dal singolo maschile di 6ª categoria e, nel pomeriggio alle 14:30, dai singolari maschili di 5ª e 6ª categoria.

Domenica 10 maggio si entrerà nel vivo: apertura sempre alle 08:00, con alle 09:30 i singolari maschili di 4ª e 5ª categoria e il singolo femminile di 5ª categoria. Nel pomeriggio, dalle 14:30, spazio ai singolari maschili di 3ª e 4ª categoria e a quelli femminili di 3ª e 4ª categoria.

Due giorni di sport, dunque.

Ma anche due giorni di memoria.

Perché dietro ogni partita, ogni scambio, ogni punto, ci sarà qualcosa che va oltre il risultato. Ci sarà il ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno.

Non solo nella pubblicità.

Ma nelle persone.

E in una città che, oggi più che mai, sceglie di non dimenticare.