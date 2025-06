Sport. Il termitano Alessandro Cavarretta si aggiudica la medaglia d’argento ai campionati International open di Trapani

Medaglia d’argento per il termitano Alessandro Cavarretta che ha gareggiato ieri ai campionati international open di Trapani di boxe per la categoria di 75kg.

Ancora una volta Termini Imerese si contraddistingue in una gara sportiva. Un secondo posto meritato per il trentasettenne che ha scelto di mettersi alla prova partecipando all’importante competizione internazionale.

È stata una bella esperienza, per me tra l’altro è stata anche la prima -ci racconta -. Ho vinto la semifinale e perso la finale contro un altleta bravo, con molta esperienza, mentre per me era la prima volta che partecipavo ad una competizione di tale importanza.

Sono comunque felice del risultato ottenuto, per me resta un traguardo importante perchè ho voluto mettermi in gioco all’età di 37 anni, con un’attività da seguire e una famiglia alle spalle, che penso di non aver deluso.

Inoltre, ci tengo a ringraziare il mio maestro che a causa dei suoi campionati regionali non è potuto essere presente, ma all’angolo avevo gli amici dello sporting club di Bagheria del maestro Riccardo Ciminata a fare il tifo per me.

Grazie a chi ha creduto in me durante questo percorso e mi ha spronato a dare il massimo!