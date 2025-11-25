Notizie
Gio. Nov 27th, 2025

Sport Termini Imerese

Sport, il trionfo diTermini Imerese: oro e argenti al torneo di kickboxing di Messina

di redazione #himeraweb.it #Orgoglio sportivo termitano #Sport #sport sicilia #termini imerese

Importante successo per lo sport termitano al Naxos Fight Tournament, andato in scena il 23 novembre 2025 a Messina. La squadra di Termini Imerese, guidata come sempre dal maestro Daniele Cancilla, ha conquistato ben sei piazzamenti sul podio, confermando la solidità di un gruppo che da decenni porta avanti una tradizione sportiva fatta di disciplina, rispetto e grande preparazione tecnica.

A distinguersi nella competizione sono stati Giovanni Dattilo, Walter Palillo, Matteo Siracusa e Alessandro Di Francesco, che hanno ottenuto la medaglia d’argento nelle rispettive categorie, mostrando determinazione e abilità.

A brillare sul gradino più alto è stato invece Riccardo Marino, che ha conquistato la medaglia d’oro, imponendosi con carattere e tecnica.

Un riconoscimento speciale va anche a Francesco Incandela: al suo primo combattimento ufficiale di kickboxing, il giovane atleta ha saputo superare un avversario più esperto, dimostrando una sorprendente maturità sportiva e un grande potenziale.

La soddisfazione del maestro Cancilla è palpabile e arriva al termine della gara con parole che racchiudono lo spirito della squadra:

“Sono sempre fiero dei miei ragazzi che portano con onore il mio nome, il rispetto dello sport e della città di Termini Imerese.”

Un risultato che conferma ancora una volta il valore del team termitano e del lavoro costante svolto da Cancilla sul territorio.

di redazione

1