Sport. Termini Imerese: medaglia d’argento per il piccolo Edoardo Rio, una storia di sport e passione

Ancora un successo per lo sport a Termini Imerese. Un’altra medaglia d’argento è stata vinta dal piccolo terminano Edoardo Rio ai campionati Internazionali della Global Boxe Federation a Trapani.

Dopo il successo di Alessandro Cavarretta, clicca qui per leggere l’articolo, vi raccontiamo il successo del giovane Edoardo.

Dieci anni, appassionato di boxe, una pratica ormai da due anni e mezzo, con l’appoggio di tutta la famiglia, che fa il tifo per lui.

È una storia di sport e passione quella del piccolo Edoardo, che dopo il primo incontro importante sogna una vita all’insegna dello sport.

“Un’emozione che può capire solo chi sale sul ring”.

“Non si può spiegare a parole ciò che si prova – ci racconta Edoardo al telefono -. È un’emozione che può capire solo chi sale sul ring. Euforia, felicità, adrenalina pura.

Sono emozioni belle, che sicuramente proverò anche in futuro. Mi sento già pronto per nuove gare e affrontare nuove sfide. Non importa se incontrerò un avversario più forte o più grande di me, come è successo questa volta, ma farò in modo di prepararmi bene, perchè questo sport è e deve essere la mia vita“.

La voce di Edoardo dall’altro capo del cellulare è emozionata, euforica, mentre ci racconta della gara e di quanto sia stata importante per lui.

Durante l’incontro, infatti, il giovane termitano si è scontrato con un ragazzo di tre anni più grande. La sfida in ogni caso si è conclusa al meglio, con il secondo posto raggiunto da Edoardo, distaccandosi di soli due punti dall’avversario.

Ad accompagnarlo nella sua prima gara è stato Valerio, il marito e compagno della mamma, che lo segue ogni giorno con dedizione, standogli accanto e cercando di condividere con Edoardo i valori dello sport.

Mamma Giulia, invece, ci ha raccontato al cellulare le emozioni provate e quanto sia consapevole della grande passione del figlio.

“Sin da piccolo lo abbiamo visto avvicinarsi a questo sport, sapendo bene l’importanza che questa disciplina può avere per i ragazzi. Vedendolo così entusiasta verso questa disciplina io e il mio compagno abbiamo scelto di accontentarlo, per renderlo felice. Ad oggi, ci ha dato una grandissima soddisfazione. Sono una mamma orgogliosa e spero che mio figlio riuscirà a realizzare tutti i suoi sogni!”.

Sia la famiglia, che il giovane Edoardo, ci tengono a ringraziare immensamente il maestro Daniele Cancilla, mentore e insegnante di Edoardo, che ha sin dal primo istante ha creduto in lui.

“Sono felice e fortunato di essere allenato dal maestro Daniele Cancilla. È bravissimo, molto preparato nella disciplina e cerca sempre di spronarmi a dare il meglio sia dentro il ring che fuori”.

L’importanza di un buon preparatore atletico sta alla base per crescere non solo un’atleta, ma anche un uomo di successo e questo è il lavoro che sta portando avanti, con passione e dedizione, il maestro Cancilla.

Il commento del maestro Cancilla

Edoardo sei stato veramente un torello, combattendo con il cuore, mettendo tutto te stesso e non tirandoti indietro anche se sapevi che il tuo avversario era più grande di te (non era la tua categoria)… Sono fiero di te e dei progressi che hai fatto…