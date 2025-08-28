Notizie
Dom. Ago 31st, 2025

Cronaca Termini Imerese

Spranga alla mano e telecamere spostate: arrestato in piena notte a Termini Imerese

di redazione

Nonostante fosse sottoposto a obbligo di dimora e permanenza in casa, un 37enne termitano ha deciso di sfidare apertamente la legge. Armato di una spranga di ferro, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di forzare l’inferriata di una rivendita di tabacchi in piazza De Michele, nel cuore della città.

Un gesto audace e premeditato: per evitare di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza, l’uomo aveva persino modificato il loro raggio d’azione. Ma il piano è fallito. I militari del Reparto Territoriale di Termini Imerese sono intervenuti tempestivamente, cogliendolo in flagranza di reato.

 La giustizia non ha esitato

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, confermando le misure cautelari già in vigore. Un episodio che mette in luce la determinazione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e contrastare ogni tentativo di illegalità, anche quando proviene da chi è già sotto sorveglianza.

 Un segnale forte

Questo intervento non è solo cronaca: è un monito. La sicurezza urbana passa anche dalla vigilanza costante e dalla prontezza operativa. E Termini Imerese, ancora una volta, dimostra di non abbassare la guardia.

di redazione

1