Stabilimento in fiamme a Buonfornello: vigili del Fuoco al lavoro, SS113 chiusa

Incendio ancora in corso nello stabilimento di contrada Pistavecchia, in località Buonfornello (Campofelice di Roccella). Diverse squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per contenere le fiamme. SS113 temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Si invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.

Aggiornamento delle 2:00

Come già emerso nelle prime fasi dell’emergenza, l’incendio si è propagato all’interno dello stabilimento sito in contrada Pistavecchia, in località Buonfornello, nel territorio di Campofelice di Roccella, lungo la Strada Statale 113. Le fiamme continuano a interessare l’area e l’intervento dei soccorsi è tuttora in corso.

Al momento in cui scriviamo, alle ore 2:00, sul posto sono presenti molteplici squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propaghino ai siti e agli edifici limitrofi. L’incendio, di vaste proporzioni, risulta complesso da domare.

Un vasto spiegamento di forze dell’ordine è impegnato nella messa in sicurezza dell’area. La Strada Statale 113 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di operare in condizioni di sicurezza e per tutelare l’incolumità degli automobilisti. Si registrano disagi alla viabilità.

Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le zone interessate ed evitare l’area fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Anche in questa fase non si hanno informazioni ufficiali sull’eventuale coinvolgimento di persone. Le cause dell’incendio restano al momento da accertare e saranno oggetto di ulteriori verifiche nelle prossime ore.

All’articolo sono allegate foto e video dell’incendio ripresi da più angolazioni, che documentano l’entità del rogo e le operazioni di spegnimento in corso.

Seguiranno aggiornamenti.

Le foto inedite di himeraweb.it

