Notizie
Stabilimento in fiamme a Buonfornello: vigili del Fuoco al lavoro, SS113 chiusa
ULTIMA ORA. Vasto incendio in uno stabilimento a Buonfornello, emergenza in corso lungo la SS113
Termini Imerese protagonista dello sport da combattimento: trionfi e podi al WTKA regionale
Termini Imerese in lutto per la scomparsa di Massimiliano Pecoraro
Santa Flavia, attivo il nuovo autovelox sulla Statale 113: controlli su velocità, assicurazione e revisione
Carnevale Termitano 2026, nasce l’inno ufficiale della Società del Carnovale: una voce corale che racconta la città
Carnevale Termitano 2026: il commovente passaggio dal Notaio Menzapinna al nuovo notaio Ciccio Barracca
Carnevale Termitano, il presidente Michele Longo: “Una festa che unisce generazioni e racconta l’anima della nostra città”
Carnevale Termitano 2026: Termini Imerese si prepara a vivere la festa più antica della Sicilia
Omicidio Roberta Siragusa, 17 anni per sempre. Cinque anni dopo: una ferita che non si rimargina
Mer. Feb 4th, 2026

Cronaca Termini Imerese

Stabilimento in fiamme a Buonfornello: vigili del Fuoco al lavoro, SS113 chiusa

di redazione #Buonfornello #Campofelice di Roccella #Incendio #Sicilia #termini imerese

Incendio ancora in corso nello stabilimento di contrada Pistavecchia, in località Buonfornello (Campofelice di Roccella). Diverse squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per contenere le fiamme. SS113 temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Si invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.

Aggiornamento delle 2:00

 Come già emerso nelle prime fasi dell’emergenza, l’incendio si è propagato all’interno dello stabilimento sito in contrada Pistavecchia, in località Buonfornello, nel territorio di Campofelice di Roccella, lungo la Strada Statale 113. Le fiamme continuano a interessare l’area e l’intervento dei soccorsi è tuttora in corso.

Al momento in cui scriviamo, alle ore 2:00, sul posto sono presenti molteplici squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propaghino ai siti e agli edifici limitrofi. L’incendio, di vaste proporzioni, risulta complesso da domare.

Un vasto spiegamento di forze dell’ordine è impegnato nella messa in sicurezza dell’area. La Strada Statale 113 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di operare in condizioni di sicurezza e per tutelare l’incolumità degli automobilisti. Si registrano disagi alla viabilità.

Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le zone interessate ed evitare l’area fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Anche in questa fase non si hanno informazioni ufficiali sull’eventuale coinvolgimento di persone. Le cause dell’incendio restano al momento da accertare e saranno oggetto di ulteriori verifiche nelle prossime ore.

All’articolo sono allegate foto e video dell’incendio ripresi da più angolazioni, che documentano l’entità del rogo e le operazioni di spegnimento in corso.

Seguiranno aggiornamenti.

Le foto inedite di himeraweb.it

INCENDIO-BUONFORNELLO2

Immagine 1 di 8

di redazione

Related Post

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA. Vasto incendio in uno stabilimento a Buonfornello, emergenza in corso lungo la SS113

redazione Feb 3, 2026
Termini Imerese

Termini Imerese protagonista dello sport da combattimento: trionfi e podi al WTKA regionale

redazione Feb 3, 2026
Necrologi Termini Imerese

Termini Imerese in lutto per la scomparsa di Massimiliano Pecoraro

redazione Feb 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Termini Imerese

Stabilimento in fiamme a Buonfornello: vigili del Fuoco al lavoro, SS113 chiusa

Cronaca Termini Imerese

ULTIMA ORA. Vasto incendio in uno stabilimento a Buonfornello, emergenza in corso lungo la SS113

Termini Imerese

Termini Imerese protagonista dello sport da combattimento: trionfi e podi al WTKA regionale

Necrologi Termini Imerese

Termini Imerese in lutto per la scomparsa di Massimiliano Pecoraro

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1