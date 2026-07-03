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Cronaca Notizie del Giorno

Sub ferito durante una battuta di pesca: mano tranciata da un’imbarcazione, ricoverato ad Avola

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Sicilia

Un subacqueo di 50 anni è rimasto gravemente ferito durante una battuta di pesca nelle acque di contrada Ognina, nota località balneare a sud di Siracusa. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Maria di Avola, dove è ricoverato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il sub sarebbe stato colpito da un’imbarcazione in transito. La mano dell’uomo sarebbe stata tranciata, con ogni probabilità dall’elica del natante.

Stando alle prime informazioni, il conducente dell’imbarcazione si sarebbe immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi al ferito, che è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola.

I medici sono al lavoro nel tentativo di ricostruire la parte dell’arto gravemente lesionata, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

di redazione

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