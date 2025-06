Successo straordinario per il saggio di fine anno dei maestri Alan Caliendo ed Emilia La Marca -LE INTERVISTE

Si riconferma il successo straordinario per il saggio di fine anno dei maestri Alan Caliendo ed Emilia La Marca.

In un cineteatro Eden colmo di spettatori, con oltre 20.000 visualizzazioni in diretta, con spettatori collegati da ogni parte d’Italia, il saggio organizzato per gli allievi della scuola “I Love Salsa” ha raddoppiato il successo degli anni precedenti.

In un clima di festa sul palco si sono susseguite le esibizioni dei principianti e dei professionisti, che alternandosi in coreografie caraibiche, hanno messo in scena uno spettacolo all’insegna della gioia e del divertimento.

Menzione speciale per il presentatore che ha animato la serata, coinvolgendo il pubblico presente in sala, facendo ballare sul palco anche alcuni dei genitori degli allievi.

Di seguito qualche clip del saggio e le interviste. Appuntamento al prossimo anno!

Il video con le interviste