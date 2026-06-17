“Sugnu siciliana e mi ni vantu”: a Termini Imerese la festa finale del progetto “Folklore e Trinacria”

La tradizione che unisce, la cultura che crea legami e la condivisione come strumento di benessere. Si concluderà martedì 17 giugno, alle ore 18.30, in Piazza delle Terme a Termini Imerese, il progetto “Folklore e Trinacria”, inserito nel Programma per l’Invecchiamento Attivo 2025-2026 promosso dalla Città di Termini Imerese.

L’evento finale, dal titolo “Sugnu siciliana e mi ni vantu”, sarà una grande festa aperta alla cittadinanza, un momento di incontro e partecipazione che vedrà protagonisti i partecipanti del percorso attraverso uno spettacolo ricco di canti, balli e tradizioni popolari siciliane.

Il progetto ha rappresentato molto più di un semplice laboratorio culturale: è stato un’esperienza di crescita personale e collettiva, capace di valorizzare il patrimonio identitario del territorio e, allo stesso tempo, di promuovere l’invecchiamento attivo come opportunità di benessere, socializzazione e inclusione.

Nel corso delle attività, i partecipanti hanno condiviso esperienze, competenze e passioni, dimostrando come l’impegno attivo e lo stare insieme possano diventare risorse preziose per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La serata conclusiva sarà l’occasione per celebrare i risultati raggiunti e rendere omaggio all’entusiasmo, alla dedizione e all’energia di quanti hanno preso parte al progetto. Un appuntamento che vuole coinvolgere l’intera comunità: familiari, amici, giovani e meno giovani sono invitati a partecipare e a condividere questo importante momento di festa.

La presenza del pubblico rappresenterà infatti il riconoscimento più significativo per i protagonisti di questo percorso, contribuendo a rendere ancora più speciale una manifestazione che pone al centro il valore delle relazioni umane e della partecipazione attiva.

L’invito è dunque rivolto a tutti: partecipare significa sostenere una comunità che cresce attraverso la cultura, la memoria e la solidarietà tra generazioni. Un’occasione per riscoprire le radici della tradizione siciliana e celebrare insieme l’orgoglio di appartenere a una comunità viva, inclusiva e capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria identità.

Appuntamento il 17 giugno alle ore 18.30 in Piazza delle Terme, a Termini Imerese, per una serata all’insegna della musica, del folklore e del piacere di stare insieme