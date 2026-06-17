Notizie
Oggi l’ultimo saluto a Marco Dellaira: il ritorno a casa di “Dellà”, il giovane ricordato con una raccolta fondi per la famiglia e la sua amata Lara
“Sugnu siciliana e mi ni vantu”: a Termini Imerese la festa finale del progetto “Folklore e Trinacria”
Termini Imerese in lutto per Marco Dellaira: muore a 30 anni in un tragico incidente in moto nel Bergamasco
Termini Imerese piange Piero Testa: il ricordo di un uomo stimato e benvoluto da tutti
ULTIMA ORA – Dramma a Termini Imerese, uomo muore pochi istanti dopo la funzione religiosa
Trabia, l’Amministrazione Bondì sostiene l’azione del Questore di Palermo: “Legalità e sicurezza valori irrinunciabili”
Termini Imerese capitale del glamour: questa sera torna “Il Salotto della Moda” con Nathaly Caldonazzo, Roberta Giuffrè e Maria Grazia Bonura
Termini Imerese e Malta unite dalla musica e dalla fede: nasce il gemellaggio tra la Banda “Madonna delle Grazie” e la Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun
Termini Imerese, festa aperta alla città con il progetto “Crisci Ranni”: un pomeriggio dedicato a bambini, famiglie e comunità
Trabia: addio a Michele Genovese, una vita costruita sul lavoro, sull’amore e sulla famiglia
Gio. Giu 18th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Notizie del Giorno Termini Imerese

“Sugnu siciliana e mi ni vantu”: a Termini Imerese la festa finale del progetto “Folklore e Trinacria”

di redazione #himeraweb.it #progetto invecchiamento attivo #Sicilia #Sugnu Siciliana #termini imerese

La tradizione che unisce, la cultura che crea legami e la condivisione come strumento di benessere. Si concluderà martedì 17 giugno, alle ore 18.30, in Piazza delle Terme a Termini Imerese, il progetto “Folklore e Trinacria”, inserito nel Programma per l’Invecchiamento Attivo 2025-2026 promosso dalla Città di Termini Imerese.

L’evento finale, dal titolo “Sugnu siciliana e mi ni vantu”, sarà una grande festa aperta alla cittadinanza, un momento di incontro e partecipazione che vedrà protagonisti i partecipanti del percorso attraverso uno spettacolo ricco di canti, balli e tradizioni popolari siciliane.

Il progetto ha rappresentato molto più di un semplice laboratorio culturale: è stato un’esperienza di crescita personale e collettiva, capace di valorizzare il patrimonio identitario del territorio e, allo stesso tempo, di promuovere l’invecchiamento attivo come opportunità di benessere, socializzazione e inclusione.

Nel corso delle attività, i partecipanti hanno condiviso esperienze, competenze e passioni, dimostrando come l’impegno attivo e lo stare insieme possano diventare risorse preziose per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La serata conclusiva sarà l’occasione per celebrare i risultati raggiunti e rendere omaggio all’entusiasmo, alla dedizione e all’energia di quanti hanno preso parte al progetto. Un appuntamento che vuole coinvolgere l’intera comunità: familiari, amici, giovani e meno giovani sono invitati a partecipare e a condividere questo importante momento di festa.

La presenza del pubblico rappresenterà infatti il riconoscimento più significativo per i protagonisti di questo percorso, contribuendo a rendere ancora più speciale una manifestazione che pone al centro il valore delle relazioni umane e della partecipazione attiva.

L’invito è dunque rivolto a tutti: partecipare significa sostenere una comunità che cresce attraverso la cultura, la memoria e la solidarietà tra generazioni. Un’occasione per riscoprire le radici della tradizione siciliana e celebrare insieme l’orgoglio di appartenere a una comunità viva, inclusiva e capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria identità.

Appuntamento il 17 giugno alle ore 18.30 in Piazza delle Terme, a Termini Imerese, per una serata all’insegna della musica, del folklore e del piacere di stare insieme

di redazione

Related Post

prima pagina 1 Termini Imerese

Oggi l’ultimo saluto a Marco Dellaira: il ritorno a casa di “Dellà”, il giovane ricordato con una raccolta fondi per la famiglia e la sua amata Lara

redazione Giu 17, 2026
Cronaca Necrologi prima pagina 1 Termini Imerese

Termini Imerese in lutto per Marco Dellaira: muore a 30 anni in un tragico incidente in moto nel Bergamasco

redazione Giu 15, 2026
Cronaca Necrologi prima pagina 2 Termini Imerese

Termini Imerese piange Piero Testa: il ricordo di un uomo stimato e benvoluto da tutti

redazione Giu 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

prima pagina 1 Termini Imerese

Oggi l’ultimo saluto a Marco Dellaira: il ritorno a casa di “Dellà”, il giovane ricordato con una raccolta fondi per la famiglia e la sua amata Lara

Notizie del Giorno Termini Imerese

“Sugnu siciliana e mi ni vantu”: a Termini Imerese la festa finale del progetto “Folklore e Trinacria”

Cronaca Necrologi prima pagina 1 Termini Imerese

Termini Imerese in lutto per Marco Dellaira: muore a 30 anni in un tragico incidente in moto nel Bergamasco

Cronaca Necrologi prima pagina 2 Termini Imerese

Termini Imerese piange Piero Testa: il ricordo di un uomo stimato e benvoluto da tutti

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1