Sulle note di “Canto d’amore” danza anche Termini Imerese: Silvia Anna Lee Cirivello nel nuovo videoclip di Angelina Mango e Marco Mengoni

C’è anche un po’ di Termini Imerese nel videoclip di “Canto d’amore”, il nuovo brano interpretato da Angelina Mango e Marco Mengoni. Tra i danzatori protagonisti del video ufficiale figura infatti la giovane termitana Silvia Anna Lee Cirivello, artista che negli anni si è distinta per talento, tecnica e sensibilità espressiva nel mondo della danza.

A soli 26 anni, Silvia Anna Lee Cirivello rappresenta una delle giovani eccellenze artistiche del territorio. Il suo percorso è stato costruito attraverso anni di studio, impegno e formazione professionale, che l’hanno portata a prendere parte a numerosi progetti performativi e artistici. La danza, per lei, è molto più di una disciplina tecnica: è uno strumento di comunicazione, un linguaggio universale capace di trasformare emozioni, storie e vissuti in movimento.

La sua partecipazione al videoclip ufficiale di Canto d’amore rappresenta un’importante esperienza professionale e un ulteriore riconoscimento del percorso costruito negli anni attraverso dedizione e passione. In una produzione che affida alla danza una parte significativa della propria narrazione visiva, la presenza della ballerina termitana contribuisce a dare forza e intensità alle immagini che accompagnano il brano.

A rendere ancora più prestigiosa questa esperienza è la firma delle coreografie, curate da Mattia Tuzzolino, coreografo palermitano considerato oggi uno dei professionisti italiani più apprezzati nel settore della danza e dello spettacolo. Nato a Palermo, Tuzzolino ha costruito una carriera di respiro internazionale, lavorando tra Europa, America, Asia e Australia e collaborando con importanti produzioni televisive, eventi live e grandi artisti della musica italiana.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con programmi di successo come Amici di Maria De Filippi, Dance Dance Dance e Sanremo Young, firmando inoltre coreografie per alcuni dei nomi più noti della musica italiana, tra cui Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Elodie, Gaia e la stessa Angelina Mango. Il suo stile, riconosciuto per la capacità di unire tecnica, contemporaneità ed emozione, lo ha reso una figura di riferimento nel panorama artistico nazionale.

La partecipazione di Silvia Anna Lee Cirivello a un videoclip coreografato da una figura di tale prestigio rappresenta dunque un importante traguardo professionale e testimonia il valore del percorso che la giovane artista sta costruendo nel mondo della danza.

Quando la fragilità diventa forza: il messaggio di “Canto d’Amore”

Pubblicato nelle scorse ore, Canto d’amore segna il ritorno della collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, già apprezzati insieme nel brano Uguale a me. La canzone nasce dall’incontro tra sonorità moderne e richiami alla tradizione musicale mediterranea, dando vita a una composizione intensa, evocativa e profondamente emotiva.

Nonostante il titolo possa richiamare una classica canzone romantica, Canto d’amore affronta tematiche molto più ampie e universali. Il brano racconta la fragilità umana, il valore dell’accettazione di sé e la necessità di liberarsi dalla continua ricerca della perfezione.

È un invito ad accogliere le proprie imperfezioni, riconoscendo che proprio nelle fragilità si nasconde spesso la nostra autenticità più profonda.

Angelina Mango e Marco Mengoni interpretano un messaggio che parla di libertà, consapevolezza e riconciliazione con se stessi. L’amore raccontato nella canzone non è soltanto quello rivolto agli altri, ma anche quello che ciascuno dovrebbe imparare ad avere verso la propria storia, i propri limiti e le proprie contraddizioni.

Anche il videoclip sviluppa questo racconto attraverso immagini fortemente simboliche ed emozionali. In questo contesto la danza assume un ruolo centrale: i corpi diventano strumenti narrativi, i movimenti si trasformano in emozioni condivise e ogni sequenza contribuisce a rafforzare il messaggio di autenticità e umanità che attraversa l’intero progetto visivo.

È proprio all’interno di questa dimensione artistica che si inserisce la presenza di Silvia Anna Lee Cirivello, che con la sua interpretazione contribuisce a dare vita alle coreografie e alle immagini del videoclip. Una partecipazione che valorizza ulteriormente il suo percorso professionale e che porta il talento di una giovane artista siciliana all’interno di una produzione musicale destinata a raggiungere il grande pubblico.

Per Termini Imerese è motivo di orgoglio vedere una propria concittadina comparire nel videoclip ufficiale di un brano firmato da due tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano. La presenza di Silvia Anna Lee Cirivello nel video di Canto d’amore racconta una storia fatta di studio, passione e perseveranza, dimostrando come il talento, quando coltivato con impegno e determinazione, possa aprire le porte a esperienze artistiche di grande rilievo.

E mentre Canto d’amore si prepara a conquistare il pubblico con il suo messaggio di autenticità, sensibilità e speranza, nelle immagini del videoclip danza anche un pezzo di Sicilia, rappresentato con eleganza e professionalità dal talento della giovane termitana Silvia Anna Lee Cirivello.

Il videoclip