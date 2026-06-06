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SuperEnalotto, la fortuna fa tappa a Trabia: centrato un “5” da oltre 111mila euro

di redazione #himeraweb.it #Sicilia #superenalotto #Trabia #Vincita

La dea bendata torna a sorridere alla Sicilia e, questa volta, si ferma a Trabia. Nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 4 giugno, un fortunato giocatore del comune del Palermitano ha centrato un “5” che gli ha consentito di portare a casa ben 111.841,75 euro.

La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sisal “Tentacoli Non Solo Sanitaria”, situato in corso La Masa 14. A regalare il premio è stata la combinazione estratta composta dai numeri 12, 33, 43, 55, 75 e 77, con il numero Jolly 70 e il SuperStar 59.

Nonostante l’importante vincita registrata nel comune tirrenico, il sogno del “6” continua a sfuggire ai giocatori di tutta Italia. Nessuno, infatti, è riuscito a indovinare la sestina vincente, lasciando intatto il jackpot che continua a crescere estrazione dopo estrazione.

Per il prossimo concorso, in programma venerdì 5 giugno, il montepremi raggiunge quota 174,1 milioni di euro, una cifra che colloca il SuperEnalotto italiano tra i jackpot più ricchi del panorama europeo.

L’estrazione di giovedì ha comunque distribuito premi in tutta la Penisola, con un totale di 444.357 vincite registrate. Tra queste spicca quella di Trabia, che entra così nell’elenco delle località fortunate dell’Isola, alimentando la speranza che il prossimo colpo milionario possa arrivare proprio dalla Sicilia.

di redazione

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