Termini Book Festival, al via la VII edizione: il 14 giugno la presentazione ufficiale a Santa Caterina

Dopo mesi di lavoro, incontri, progettazione e collaborazioni costruite passo dopo passo, il conto alla rovescia è terminato. Domenica 14 giugno, alle ore 11, la Chiesa di Santa Caterina ospiterà la presentazione ufficiale della VII edizione del Termini Book Festival, la manifestazione culturale che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti letterari più significativi della Sicilia.

L’evento rappresenterà un momento fondamentale per svelare il programma completo della nuova edizione, in calendario dal 4 al 6 settembre, e per raccontare al pubblico il lavoro svolto dallo staff organizzativo sin dallo scorso ottobre.

Ad accogliere i partecipanti saranno gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che operano dietro le quinte della manifestazione, insieme ai numerosi partner che sostengono il progetto. Un ruolo centrale sarà riservato ai mecenati e agli sponsor che, anno dopo anno, consentono al festival di crescere e consolidarsi nel panorama culturale regionale.

Tra le novità più attese figurano gli otto gruppi di lettura coinvolti nell’edizione 2025, una rete di lettori e appassionati che contribuirà ad animare il dibattito culturale del festival. Saranno inoltre presentate le attività del progetto BiblioComunità, iniziativa che punta a rafforzare il legame tra libri, territorio e cittadinanza attiva.

Due concorsi editoriali per promuovere nuovi autori

Uno dei punti di maggiore interesse della presentazione riguarderà le collaborazioni editoriali che offriranno concrete opportunità agli scrittori emergenti.

Viene confermata la partnership con Il Giallo Mondadori attraverso il Premio “Cosimo Cristina, giornalista termitano ucciso dalla mafia”, dedicato a racconti inediti di genere mystery, thriller e noir. Il concorso rappresenta un omaggio alla figura del giornalista termitano assassinato nel 1960 mentre indagava sui rapporti tra criminalità organizzata e politica locale. Negli ultimi anni il premio è diventato uno degli appuntamenti più qualificanti del festival e uno strumento di promozione della memoria civile.

Accanto a questa iniziativa arriverà una novità assoluta: un nuovo concorso nazionale dedicato ai romanzi inediti, aperto a tutti i generi letterari. Gli organizzatori mantengono ancora il massimo riserbo sul partner editoriale coinvolto, annunciando però che il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e che il vincitore avrà accesso a un percorso di pubblicazione.

Criminologia, attualità e narrativa

La mattinata del 14 giugno non sarà dedicata soltanto alla presentazione del festival. Tra gli appuntamenti in programma figura l’intervento della criminologa Giusy La Piana, che curerà l’incontro dal titolo “I casi giudiziari tra TV e social”, dedicato all’analisi del rapporto tra cronaca nera, informazione televisiva e comunicazione digitale.

A seguire sarà protagonista la scrittrice Sara Favarò, che presenterà il suo ultimo romanzo, Il custode invisibile, dialogando con il pubblico sui temi affrontati nell’opera.

Un festival che continua a crescere

Nato con l’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare il patrimonio culturale di Termini Imerese, il Termini Book Festival è riuscito negli anni a trasformarsi in un vero laboratorio di idee, ospitando autori, giornalisti, artisti e protagonisti del dibattito culturale contemporaneo.

Le recenti edizioni hanno dedicato ampio spazio ai temi dell’impegno civile, dell’informazione e della memoria, confermando la vocazione del festival a essere non soltanto una vetrina letteraria, ma anche un luogo di confronto sui temi dell’attualità. Tra gli elementi distintivi figurano proprio il Premio Cosimo Cristina e la collaborazione con Il Giallo Mondadori, considerati dagli organizzatori strumenti per coniugare cultura, legalità e partecipazione sociale.

L’appuntamento del 14 giugno rappresenterà dunque un’anteprima della manifestazione di settembre e un’occasione per conoscere in dettaglio il programma della settima edizione, le nuove collaborazioni editoriali e i progetti che accompagneranno il festival nei prossimi mesi.

L’ingresso è libero. Gli organizzatori invitano cittadini, lettori e appassionati a partecipare per scoprire in anteprima tutte le novità della VII edizione del Termini Book Festival e condividere insieme l’avvio di una nuova stagione culturale per la città di Termini Imerese.